В этом году среди украинских продуктов был представлен сериал "Наследство". Однако Антонина решительно не согласна с таким выбором Госкино. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм актрисы, которая резко высказала свое мнение относительно ситуации.

Рекомендуем Его не узнать: как изменился актер, сыгравший Лаврину в культовом сериале "Поймать Кайдаша"

Антонина Хижняк раскритиковала представителей Украины на Каннском кинофестивале: подробности

По словам Антонины Хижняк, сериалы такого уровня не должны формировать международный имидж Украины. Актриса добавила, что ей не безразлично к этой ситуации, ведь уже много лет она прилагает усилия к развитию украинского кино и сериалов. Именно поэтому Антонина решила не молчать и заявила, что в Украине есть гораздо более ценные проекты.

Госкино наср*ло всем нам на головы в Каннах. Когда увидела, кто именно и чем представляет Украину, не могла сдержать слез. Мне не смешно, друзья. Я пол жизни положила на то, чтобы люди поверили в украинский кинематограф. Как же мне обидно... После этих слов у меня есть большие шансы оказаться в "черных списках". Что ж, наибольшую боль мне всегда причиняли моральные муки, а не физические. Кино – моя огромная страсть еще с детства. Поэтому мне не безразлично, кто и как формирует международный имидж Украины в этой сфере,

– четко объяснила Хижняк.

Кроме того, Хижняк отметила, что на кинофестивале будет представлен и фильм Мстислава Чернова – оскароносного украинского режиссера, автора ленты "20 дней в Мариуполе". На этот раз он презентует новую работу – "2000 метров до Андреевки". Актриса выразила надежду, что именно эта лента будет формировать имидж и репутацию Украины на международном уровне.

Кстати, организаторы Каннского кинофестиваля поддержат Украину. Узнайте детали по ссылке.