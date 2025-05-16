Цього року серед українських продуктів було представлено серіал "Спадок". Однак Антоніна рішуче не згодна з таким вибором Держкіно. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм акторки, яка різко висловила свою думку щодо ситуації.

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Антоніна Хижняк розкритикувала представників України на Каннському кінофестивалі: подробиці

За словами Антоніни Хижняк, серіали такого рівня не повинні формувати міжнародний імідж України. Акторка додала, що їй не байдуже до цієї ситуації, адже вже багато років вона докладає зусиль до розвитку українського кіно та серіалів. Саме тому Антоніна вирішила не мовчати й заявила, що в Україні є набагато цінніші проєкти.

Держкіно наср*ло всім нам на голови в Каннах. Коли побачила, хто саме і чим презентує Україну, не могла стримати сліз. Мені не смішно, друзі. Я пів життя поклала на те, щоб люди повірили в український кінематограф. Як же мені прикро… Після цих слів у мене є великі шанси опинитися в "чорних списках". Що ж, найбільшого болю мені завжди завдавали моральні муки, а не фізичні. Кіно – моя величезна пристрасть ще з дитинства. Тому мені не байдуже, хто і як формує міжнародний імідж України в цій сфері,

– чітко пояснила Хижняк.

Крім того, Хижняк наголосила, що на кінофестивалі буде представлено і фільм Мстислава Чорнова – оскароносного українського режисера, автора стрічки "20 днів у Маріуполі". Цього разу він презентує нову роботу – "2000 метрів до Андріївки". Акторка висловила сподівання, що саме ця стрічка формуватиме імідж та репутацію України на міжнародному рівні.

До речі, організатори Каннського кінофестивалю підтримають Україну. Дізнайтесь деталі за посиланням.