У рамках заходу пройде спеціальний "День України", під час якого глядачам покажуть три документальні фільми, присвячені війні. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання "Укрінформ" та французьких організаторів фестивалю.

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Каннський кінофестиваль відкриється Днем України: що відомо

У день відкриття Каннського кінофестивалю мерія Канн покаже три фільми, присвячені війні в Україні. У посольстві, яке є одним з організаторів "Дня України" спільно з мерією Канн, France Télévisions та Brut, повідомили, що кінематографічна спільнота Франції протягом останніх років виявляє солідарність з Україною.

Водночас вони зазначили, що цього року було особливо важливо організувати окрему програму, яка відбудеться на головному майданчику фестивалю та засвідчить найвищий рівень мистецької підтримки. Крім того, прагнули знайти найкращі фільми, які б показали правду про війну.

Нам було важливо організувати окрему програму, яка відбудеться на головному майданчику фестивалю і продемонструє найвищий рівень мистецької підтримки. А також знайти фільми, що покажуть правду про війну та про нашу боротьбу,

– розповіли кореспонденту Укрінформу.

Французька сторона підкреслила, що "День України" матиме не лише культурне, а й політичне значення. Ця подія покликана нагадати світовій спільноті про роль митців у висвітленні війни, яка вже четвертий рік руйнує Україну та відчутно позначається на всій Європі.

Програма "Дня України" включатиме показ трьох фільмів:

"Zelensky"

"2000 метрів до Андріївки"

"Notre Guerre" ("Наша війна").

До речі, ми зібрали список із 3 відомих українських акторок, які готові були піти на передову.