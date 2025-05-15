Хоча в його творчому портфоліо – десятки театральних, але саме Лаврін зробив його впізнаваним для широкого глядача. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що Григорій каже про "Спіймати Кайдаша" та над чим працює сьогодні.

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Де зараз та як змінився Григорій Бакланов

Актор зізнається, роль у серіалі "Спіймати Кайдаша" справді стала для нього ключовою. Однак після такого успіху дуже важливо продовжувати розвиватись.

Так, ця роль справді змінила багато чого. Але є й інший бік – тебе починають ототожнювати не з тобою, а з персонажем. Актору важливо мати різні амплуа, пробувати себе в нових жанрах, щоб не застрягти в чиємусь образі назавжди,

– зізнається Григорій.

Сьогодні актор активно працює над тим, щоб розширити горизонти своєї акторської палітри. Його можна побачити у нових проєктах – у кіно, серіалах та театрі – й у зовсім інших, нетипових ролях.

Я не хочу зупинятися. Мені цікаво відкривати себе наново в кожній ролі – комедійній, драматичній, трагічній. Глядач має побачити, що я можу бути різним,

– підкреслює Бакланов.



Григорій Бакланов у серіалі "Кохання та полум'я" / Фото Пресслужба

Новим його екранним персонажем став Святослав Мороз – один із головних героїв серіалу СТБ "Кохання та полум'я". Пожежник-рятувальник і вибухотехнік зі спецпідрозділу, його персонаж – не тільки відважний фахівець, а й життєрадісний чоловік з почуттям гумору та активною присутністю в соцмережах.

Мій герой Свят – рятувальник ДСНС, який завжди усміхнений і позитивний. Він не лише рятує людей, а й встигає бути активним у тіктоці, фліртувати з дівчатами, жартувати. Мені здається, що я багато в чому наділяю його своїми рисами, особливо – ставленням до життя. А от решту його якостей – хіба що окрім вигадливості до парадоксальних дій – я б залишив йому,

– розповідає актор.

Проте образ Свята – це не лише харизма та жарти. У серіалі є сцени, які вимагають від актора максимальної емоційної та фізичної віддачі. Щоб краще зануритися в професію, актори пройшли справжню смугу перешкод, яку зазвичай долають рятувальники під час тренувань.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо говорити про особисте життя Григорія Бакланова, то сьогодні його серце вільне. Раніше було відомо про його стосунки з українською акторкою Анастасією Цимбалару. Однак торік стало відомо, що акторське подружжя розлучається. Нині Григорій та Анастасія залишаються в хороших дружніх стосунках і вважають один одного близькими людьми. Втім, між ними вже немає кохання. Попри це, вони тішать прихильників кумедними відео в соцмережах.

Окрім зйомок у серіалах, актор активно працює в театрі. Тож якщо ви вже переглянули серіал "Кохання та полум'я" й хочете побачити його знову – приходьте до театру та насолоджуйтеся блискучою грою Григорія Бакланова на сцені.