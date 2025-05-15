Серіал уже подивилися майже 5 мільйонів глядачів по всій Україні. Тож якщо ви досі не бачили цієї кіноісторії – саме час надолужити. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас щирі відгуки українських глядачів після перегляду серіалу.

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Мережа не вщухає: чому варто подивитись серіал "Кохання та полум'я"

Після фіналу серіалу "Кохання та полум'я" чимало українців почали ставитися до працівників ДСНС з іще більшою повагою. Крім того, багато хто запитує, коли вийде другий сезон, адже ця стрічка стала однією з найкращих і найуспішніших у сезоні.

Глядачі активно коментують гру акторів і режисерський задум – це один із тих серіалів, про які майже не залишають критики, зате висловлюють безліч похвали й вдячності.

Ось, що пишуть українці:

"Це дійсно найкращий серіал. Давно не відчувала таких емоцій під час перегляду. Чекаємо на другий сезон!"

"Дякуємо за неймовірно крутий продукт, який хочеться переглядати ще не один раз! Хоча я взагалі не дивилася серіали років десять. Актори, актриси, сценарій, режисура – вищий рівень! Ви класні! Усім працівникам ДСНС – низький уклін!"

"Моя дитина питає, коли другий сезон!?"

"Після фіналу серіалу таке відчуття, ніби рідні знову роз’їхалися по світу після сімейних свят… Сумуватиму. Дякую за такі чудові проєкти!"

"Незаконно просто знімати такий неймовірний серіал! Захоплення й подяка нашим українським акторам!"

Серед критики, яку залишають глядачі, найчастіше звучить обурення через відсутність серіалу у вільному доступі. Відомо, що творці публікували нові серії лише на платних платформах. Це пов'язано з тим, що після прем'єри серіалу "Парочка слідчих" деякі користувачі незаконно поширювали епізоди в телеграм-каналах.