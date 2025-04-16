Серіал присвячено українським надзвичайникам, які щодня борються за наші життя, ризикуючи власним. Режисер серіалу "Кохання та полум'я" Віталій Кукса розповів, що проєкт заснований на реальних історіях українських рятувальників, які щодня ризикують собою заради інших. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про залаштунки стрічки.

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Віталій Кукса про створення нового українського серіалу "Кохання та полум'я"

Режисер серіалу зазначив, що найбільшим викликом під час зйомок стала робота зі спецобладнанням. За його словами, актори працювали без дублерів, а обладнання, з яким їм доводилося мати справу, було досить складним і небезпечним.

Ще одним викликом режисер назвав сцени рятувальних операцій, які потребували точного хронометражу: необхідно було синхронізувати дим, воду, вибухи та дії каскадерів до секунди. Він підкреслив, що знайти баланс між видовищністю та безпекою виявилося дуже складно.

Але загалом, всі виклики лише підігрівали наш інтерес. Бо коли бачиш кінцевий результат, розумієш, що кожна витрачена на ретельну підготовку година була того варта,

– зазначив Віталій.

Локація для зйомок повинна бути безпечною для команди, але водночас мати достатньо простору для масштабних сцен, таких як завали, пожежі чи аварії. Зазвичай для цього використовуються закинуті будівлі, старі заводи або спеціально відтворені елементи на павільйонах.

"Наприклад, для сцен з пожежами треба мати місця, де вогонь буде під контролем, і ми могли б повторювати дубль кілька разів. І, звісно, локація повинна передавати атмосферу: індустріальний район, міські вулиці чи природні ландшафти – усе залежить від того, яку історію ми хочемо розповісти в кожній конкретній серії", – каже Кукса.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

Режисер зазначив, що для зйомок екшн-сцен команда використовувала широкий спектр технічних засобів, аби досягти максимальної динаміки та реалістичності. Зокрема, йдеться про професійні камери, здатні працювати в екстремальних умовах – у диму, воді та при низькому рівні освітлення.

Крім того, Віталій зазначив, що в серіалі використано реальні історії рятувальників, які були покладені в основу сценарію. За його словами, це один із ключових елементів, що надає проєкту глибини та автентичності. Команда тісно співпрацює з рятувальними службами, уважно вислуховує їхні розповіді та аналізує конкретні випадки, щоб максимально точно передати, наскільки складною й небезпечною є ця професія.

Найважливіше для нас – зберегти дух професії рятувальників. Ми хочемо, щоб глядачі побачили не тільки їхню хоробрість, але й ті внутрішні переживання, з якими вони стикаються щодня. Бо цей серіал, в першу чергу, про людей, які щодня ризикують життям заради інших,

– поділився режисер.

Дивіться стрічку "Кохання та полум'я" уже цього вечора на СТБ або MEGOGO.