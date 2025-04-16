Сериал посвящен украинским чрезвычайникам, которые ежедневно борются за наши жизни, рискуя собственной. Режиссер сериала "Любовь и пламя" Виталий Кукса рассказал, что проект основан на реальных историях украинских спасателей, которые ежедневно рискуют собой ради других. В материале Кино 24 узнаете больше о закулисье ленты.

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Виталий Кукса о создании нового украинского сериала "Любовь и пламя"

Режиссер сериала отметил, что самым большим вызовом во время съемок стала работа со спецоборудованием. По его словам, актеры работали без дублеров, а оборудование, с которым им приходилось иметь дело, было достаточно сложным и опасным.

Еще одним вызовом режиссер назвал сцены спасательных операций, которые требовали точного хронометража: необходимо было синхронизировать дым, воду, взрывы и действия каскадеров до секунды. Он подчеркнул, что найти баланс между зрелищностью и безопасностью оказалось очень сложно.

Но в целом, все вызовы только подогревали наш интерес. Потому что когда видишь конечный результат, понимаешь, что каждый потраченный на тщательную подготовку час того стоил,

– отметил Виталий.

Локация для съемок должна быть безопасной для команды, но одновременно иметь достаточно пространства для масштабных сцен, таких как завалы, пожара или аварии. Обычно для этого используются заброшенные здания, старые заводы или специально воссозданные элементы на павильонах.

"Например, для сцен с пожарами надо иметь места, где огонь будет под контролем, и мы могли бы повторять дубль несколько раз. И, конечно, локация должна передавать атмосферу: индустриальный район, городские улицы или природные ландшафты – все зависит от того, какую историю мы хотим рассказать в каждой конкретной серии", – говорит Кукса.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

Режиссер отметил, что для съемок экшн-сцен команда использовала широкий спектр технических средств, чтобы достичь максимальной динамики и реалистичности. В частности, речь идет о профессиональных камерах, способных работать в экстремальных условиях – в дыму, воде и при низком уровне освещения.

Кроме того, Виталий отметил, что в сериале использованы реальные истории спасателей, которые были положены в основу сценария. По его словам, это один из ключевых элементов, что придает проекту глубины и аутентичности. Команда тесно сотрудничает со спасательными службами, внимательно выслушивает их рассказы и анализирует конкретные случаи, чтобы максимально точно передать, насколько сложной и опасной является эта профессия.

Самое важное для нас – сохранить дух профессии спасателей. Мы хотим, чтобы зрители увидели не только их храбрость, но и те внутренние переживания, с которыми они сталкиваются ежедневно. Потому что этот сериал, в первую очередь, о людях, которые ежедневно рискуют жизнью ради других,

– поделился режиссер.

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