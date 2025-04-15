Это "Любовь и пламя" – история о людях и чувствах, которые спасают. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете и первых отзывах украинцев.

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Премьера сериала "Любовь и пламя": что известно о ленте

Это драматическая, остросюжетная 16-серийная история, посвящена украинским спасателям – людям, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради спасения других. В центре сюжета – реальные события, основанные на настоящих историях о жизненных вызовах, мужестве и самопожертвовании. Эти истории рассказали сами украинские чрезвычайники.

Самое важное для нас – сохранить дух профессии спасателей. Мы хотим, чтобы зрители увидели не только их храбрость, но и те внутренние переживания, с которыми они сталкиваются ежедневно. Потому что этот сериал, в первую очередь, о людях, которые ежедневно рискуют жизнью ради других,

– сказал режиссер проекта.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

Роли в сериале исполнили Тарас Цимбалюк, Екатерина Кузнецова, Григорий Бакланов, Оля Атанасова, Роман Ясиновский, Максим Рягин, Сергей Митрюшин, Альбина Корж, Мария Пашкурова-Петренко, Олег Иваница и Тимур Асланов.