Боевики – это не просто взрывы, перестрелки и погони. Это истории о борьбе, выбор, силу характера и бескомпромиссную справедливость. В материале Кино 24 выбирайте своего фаворита.

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"Девятый округ"

Более двух десятилетий назад человечество впервые встретилось с инопланетянами. Мир замер в ожидании: одни готовились к полномасштабному вторжению, другие – к революционному прорыву в науке.

Но произошло совсем не то. Пришельцы оказались не завоевателями и не гениальными спасителями, а обычными беженцами, сбежавшими со своей планеты, которая при смерти. Пока международное сообщество хлопотало над тем, что делать с незваными гостями, для них создали временный лагерь в Южной Африке – в печально известном Девятом округе.

"Девятый округ": смотрите онлайн трейлер фильма

"Особое мнение"

2054 год, Вашингтон, округ Колумбия. В течение шести лет в городе работает отдел предпреступлений.

Благодаря революционной технологии, которая базируется на предвидении будущего, полиция способна останавливать убийства еще до того, как они произойдут. Система работает без сбоев – преступления сведены к нулю, а будущее кажется под полным контролем.

"Особое мнение": смотрите онлайн трейлер фильма

Но все меняется, когда глава подразделения Джон Андертон вдруг сам становится главным подозреваемым. Его обвиняют в убийстве человека, которого он даже не знает – и которое, по прогнозу, он должен совершить совсем скоро. Теперь, чтобы спасти себя и открыть правду, Джон должен доказать, что идеальная система – на самом деле не так безупречна.

"Шпионские игры"

Действие происходит в начале 90-х. Вследствие опасного задания в Китае, которое выполняет секретный агент ЦРУ, он попадает в плен и приговаривается к смертной казни по обвинению в шпионаже. Чтобы спасти его у ЦРУ есть всего 24 часа. Ровно столько же остается до выхода в отставку умудренному опытом коллеге и наставнику Бишопа ветерану ЦРУ Натану Мьюру.

"Шпионские игры": смотрите онлайн трейлер фильма

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