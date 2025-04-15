Це "Кохання та полум'я" – історія про людей і почуття, які рятують. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет і перші відгуки українців.

Дивіться також Екшн та адреналін: 3 бойовики з високими рейтингами, від яких мурашки по шкірі

Прем'єра серіалу "Кохання та полум'я": що відомо про стрічку

Це драматична, гостросюжетна 16-серійна історія, присвячена українським рятувальникам – людям, які щодня ризикують власним життям заради порятунку інших. У центрі сюжету – реальні події, засновані на справжніх історіях про життєві виклики, мужність і самопожертву. Ці історії розповіли самі українські надзвичайники.

Найважливіше для нас – зберегти дух професії рятувальників. Ми хочемо, щоб глядачі побачили не тільки їхню хоробрість, але й ті внутрішні переживання, з якими вони зіштовхуються щодня. Бо цей серіал, в першу чергу, про людей, які щодня ризикують життям заради інших,

– сказав режисер проєкту.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ролі у серіалі виконали Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов, Оля Атанасова, Роман Ясиновський, Максим Рягін, Сергій Мітрюшин, Альбіна Корж, Марія Пашкурова-Петренко, Олег Іваниця та Тимур Асланов.