Операцию актрисе провели в офтальмологическом отделении Клинической больницы №3 города Киева. Антонина Хижняк поблагодарила персонал за профессиональность и индивидуальный подход к каждому пациенту.

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Антонина Хижняк попала в больницу

В этот раз меня спасло своевременное обращение к врачам и срочное оперативное вмешательство. Берегите свое здоровье, прислушивайтесь к своему телу и будьте здоровы!

– отметила актриса в инстаграме.

Известно, что из-за проблем со здоровьем Антонина не смогла поехать в Одессу с представлением "Основной инстинкт". "Значит так должно быть", – объясняет она.

К тому же 26 мая премьера спектакля должна пройти во Львове. Звезда пообещала, что к этому времени "станет в строй".

В комментариях украинцы пожелали быстрого выздоровления и поддержали актрису:

Настя Цымбалару: "Самая красивая пиратка! Выздоравливай, солнышко! Обнимаем!";

Елена Светлицкая: "Солнышко, побереги себя";

Наталья Денисенко: "Красавица наша! Выздоравливай как можно скорее!".

Что известно о спектакле "Основной инстинкт"

В спектакле настоящий звездный состав: Тарас Цымбалюк, Анна Саливанчук, Наталья Денисенко, Артемий Егоров, Антонина Хижняк, Тимур Асланов и другие. Спектакль в двух действиях с антрактом. Продолжительность 2 часа.

По сюжету, "неисправимый ловелас, пропитанный тестостероном, запахом виски и адреналином скоростей, окажется в месте, которого нет ни на одной карте мира. В отеле без названия, дверь которого открывается только избранным. А имя хозяйки произносят шепотом. Посмотри в ее глаза и увидишь обманчивую бездну, покрытую самыми запрещенными тайнами и желаниями. Сможет ли тот, кто всю жизнь разбивал женские сердца, уберечь свое собственное?".

Актеры спектакля "Основной инстинкт" / Фото из инстаграма Антонины Хижняк