Прямо во время спектакля: Антонина Хижняк травмировала глаз на сцене
Источник:Антонина Хижняк
На днях Антонина Хижняк выступила со спектаклем об Херсоне. Прямо во время мероприятия актриса получила производственную травму.
Антонина Хижняк в инстаграм-сториз рассказала, что именно травилось во время спектакля. Она объяснила, что во время игры случайно столкнулась с рукой партнера.
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Антонина Хижняк травмировалась на сцене
Подобный инцидент произошел во второй раз в жизни актрисы. Антонина травмировала именно глаз – он покраснел и слезился.
Сегодня на спектакле произошла производственная травма: попала рука в глаз, который не перестает плакать. Второй раз за жизнь получила травму глаза прямо на сцене. Извините, с кем не смогла сфотографироваться после спектакля,
– рассказала Хижняк.
Антонина Хижняк / Фото из инстаграм-сториз
С каждым днем Антонине Хижняк становилось все лучше. Вчера она выступала в Таллинне, где синяк скрыла макияжем. Отек тоже спал, хоть остался дискомфорт и жжение.
Антонина Хижняк / Фото из инстаграм-сториз
Недавний инцидент на съемочной площадке
- Актер Владимир Ращук, который служит в ВСУ и находился в горячих точках, вернулся на съемочную площадку и сыграл роль в военной трагикомедии "Позывной "Тамада".
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