Прямо во время спектакля: Антонина Хижняк травмировала глаз на сцене

На днях Антонина Хижняк выступила со спектаклем об Херсоне. Прямо во время мероприятия актриса получила производственную травму.

Антонина Хижняк в инстаграм-сториз рассказала, что именно травилось во время спектакля. Она объяснила, что во время игры случайно столкнулась с рукой партнера.

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Антонина Хижняк травмировалась на сцене

Подобный инцидент произошел во второй раз в жизни актрисы. Антонина травмировала именно глаз – он покраснел и слезился.

Сегодня на спектакле произошла производственная травма: попала рука в глаз, который не перестает плакать. Второй раз за жизнь получила травму глаза прямо на сцене. Извините, с кем не смогла сфотографироваться после спектакля,

– рассказала Хижняк.



Антонина Хижняк / Фото из инстаграм-сториз

С каждым днем Антонине Хижняк становилось все лучше. Вчера она выступала в Таллинне, где синяк скрыла макияжем. Отек тоже спал, хоть остался дискомфорт и жжение.



Антонина Хижняк / Фото из инстаграм-сториз

Недавний инцидент на съемочной площадке