Антоніна Хижняк в інстаграм-сторіз розповіла, що саме травилося під час вистави. Вона пояснила, що під час гри випадково зіштовхнулась з рукою партнера.

До слова Відома акторка Катерина Тишкевич вперше назвала розлад, який їй діагностували лікарі

Антоніна Хижняк травмувалась на сцені

Подібний інцидент стався вдруге в житті акторки. Антоніна травмувала саме око – воно почервоніло і сльозилося.

Сьогодні на виставі сталася виробнича травма: потрапила рука в око, яке не перестає плакати. Вдруге за життя отримала травму ока просто на сцені. Вибачте, з ким не змогла сфотографуватися після вистави,

– розповіла Хижняк.



Антоніна Хижняк / Фото з інстаграм-сторіз

З кожним днем Антоніні Хижняк ставало все краще. Учора вона виступала у Таллінні, де синяк приховала макіяжем. Набряк теж спав, хоч залишився дискомфорт і печіння.



Антоніна Хижняк / Фото з інстаграм-сторіз

Нещодавній інцидент на знімальному майданчику