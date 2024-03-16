Антоніна Хижняк в інстаграм-сторіз розповіла, що саме травилося під час вистави. Вона пояснила, що під час гри випадково зіштовхнулась з рукою партнера.
До слова Відома акторка Катерина Тишкевич вперше назвала розлад, який їй діагностували лікарі
Антоніна Хижняк травмувалась на сцені
Подібний інцидент стався вдруге в житті акторки. Антоніна травмувала саме око – воно почервоніло і сльозилося.
Сьогодні на виставі сталася виробнича травма: потрапила рука в око, яке не перестає плакати. Вдруге за життя отримала травму ока просто на сцені. Вибачте, з ким не змогла сфотографуватися після вистави,
– розповіла Хижняк.
Антоніна Хижняк / Фото з інстаграм-сторіз
З кожним днем Антоніні Хижняк ставало все краще. Учора вона виступала у Таллінні, де синяк приховала макіяжем. Набряк теж спав, хоч залишився дискомфорт і печіння.
Антоніна Хижняк / Фото з інстаграм-сторіз
Нещодавній інцидент на знімальному майданчику
- Актор Володимир Ращук, який служить у ЗСУ та перебував у гарячих точках, повернувся на знімальний майданчик та зіграв роль у воєнній трагікомедії "Позивний "Тамада".
- Психологічно для актора важко адаптуватися під час повернення до зйомок. Одного разу під час знімань трапився випадок, коли він рефлекторно вистрілив у колегу, який грав окупанта. Набої, звісно, були несправжніми. Режисер тоді зупинив знімання, щоб уточнити, чи все гаразд.