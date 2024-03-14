З перших днів повномасштабної війни він добровольцем пішов на фронт. Пізніше Володимир став командиром 7 роти 3 батальйону "Свобода", а на цю мить є офіцером секції S-3.

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Володимир Ращук розповів, що відчуває, коли повертається до зйомок

Актор зізнався, що психологічно для нього дуже важко адаптуватись, коли він знаходиться на знімальному майданчику. Однак, він каже, що дуже любить свою роботу, обожнює акторство, тому не може відмовитись від цього. Та все ж, Володимир пригадав один випадок, який трапився на зйомках серіалу.

У серіалі є сцена, коли у нас відбувається стрілецький контакт з орками й "Тамада" прибирає одного з них. Але під час знімань я периферійним зором побачив цього орка і рефлекторно вистрелив. Звісно, це були несправжні набої, але режисер зупинив знімання, підійшов до мене перепитати, чи все ок. У такі моменти морально складно, але я обожнюю зніматися. Мабуть, після нашої перемоги ще більше буду любити акторство,

– зазначив він.

Актор-військовослужбовець також поділився, що іноді на знімальних майданчиках відчуває біль та дискомфорт. За словами Ращука, так відбувається тоді, коли він зустрічає людей, які "досі залишаються відірваними від реальності".

Це дуже незвично, інколи болюче. Бо подекуди на проєктах бачиш тих, хто досі відірваний від реальності. На мою думку, паралельно зі своєю професією усім потрібно опановувати військову справу,

– поділився Ращук.

Поміж ротаціями Володимир Ращук встиг знятись у воєнній трагікомедії "Позивний "Тамада". Цю кіноісторію глядачі зможуть побачити уже 14 березня о 20:00.

Володимир Ращук воює на найпекельніших напрямках

Батальйон "Свобода", у якому служить Володимир Ращук, завжди перебував на найгарячіших точках, тому акторське тренування перед зйомками у серіалі "Позивний "Тамада" Ращук пройшов у справді екстремальних умовах.

Самопроби я записував під обстрілами, десь у підвалі чи в бліндажі. Допоміг у цьому побратим. Я вже сміюся, що мої побратими стали акторами, бо постійно прошу їх підігрувати мені,

– уточнив він.

Актор наголосив на важливості створення контенту, який мав би ідеологічне виховання, у сучасному кіномистецтві. Володимир висловив переконання, що "Ми не вчимо історію, а вона карає нас за невивчені уроки".