Откроет путь к пиратству, – Антонина Хижняк возмущена ситуацией вокруг дубляжа кино

Недавно Владимир Зеленский инициировал показ англоязычного кино в кинотеатрах без украинского дубляжа. Против такой инициативы выступили наши актеры, среди которых Антонина Хижняк. Девушка заявила, что возмущена этой ситуацией.

По мнению Антонины, принятие такого законопроекта откроет путь к пиратству. Об этом девушка рассказала в комментарии "Новому каналу".

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Антонина Хижняк дублирует и озвучивает фильмы, она – официальный украинский "голос" таких актрис как Дейзи Ридли и Алисия Викандер. Девушка поделилась, что ее больше всего радует то, что по этому законопроекту высказываются не только в сетях и на телевидении, но и украинцы, непричастные к сфере кино, тоже не молчат. Ведь фактически это нововведение не столько способствует изучению английского, сколько убивает культуру украинской речи.

"Я не понимаю, как эти две вещи могли так ужасно сочетаться в одном законопроекте. И вообще не вижу целесообразности его принятия, тем более во время войны, когда очень многие наши земляки изучают родной язык и отказываются от русского. Много украинок вместе с детьми уехали за границу и живут там уже год-полтора. Мультики с украинским дубляжем – чуть ли не единственная ниточка, которая сейчас связывает детей с родиной, поэтому не понимаю, зачем забирать у украинцев возможность слышать родной язык? Тем более сейчас, когда есть потребность в его распространении. Это часть нашей идентификации, нашей культуры", – поделилась мыслями Хижняк.

Актриса убеждена, что зрители будут искать другие способы просмотра фильмов, в том числе с российской озвучкой. Мы снова вернемся к тому, с чем долго боремся.

Так мы снова откроем путь к пиратству. Многие, с кем я общалась, говорят: "Ну, я не знаю английский и вряд ли так быстро выучу. А читать субтитры меня раздражает. Поэтому буду пиратить и смотреть в русском озвучении". Но ведь так не должно быть! Я очень возмущена этой ситуацией,

– не скрывает Антонина.

Актриса подчеркнула, что дубляж осуществляется не за средства налогоплательщиков, поэтому в этой сфере нет зоны для манипуляций. Антонина отмечает, что у нас нет большого спроса на фильмы, которые показывают язык оригинала и с субтитрами. Однако если таких сеансов мало, то можно просто увеличить их количество. Сфера дубляжа в Украине существует уже около 17 лет, постоянно разрывается. Иностранные фильмы в Украине озвучены качественно и отвечают всем стандартам, заложенным для этой сферы.