Украинский дубляж в кинотеатрах не будут заменять языком оригинала для фильмов, вышедших в прокат на английском языке. Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, пишет 24 Канал.

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Дубляж не будут заменять

Я солидарна с теми, кто считает, что показ англоязычных фильмов на языке оригинала сузит права украиноязычных граждан, которые идут посмотреть фильм. Я думаю, что как раз этот вопрос мы будем дорабатывать на комитете,

– отметила Кравчук.

Также добавила, что этот законопроект является рамочным, то есть только задает направление движения. Комитет обсудит его с профильным сообществом, кинотеатрами и с людьми.

Депутат отметила, альтернативным вариантом может быть программа поддержки кинотеатров, или тех сеансов, которые будут демонстрировать фильмы на английском. Она предложила как вариант предоставления зрителям специальных ваучеров на сеансы на этом иностранном языке.

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Как отреагировали украинцы на показ фильмов на английском

Заметим, что согласно законопроекту, англоязычные фильмы в кинотеатрах должны показывать в оригинале с украинскими субтитрами. Однако с 2025 года – 50%, 2026 – 75%, а с 2027 – все. В этот период государство предоставит финансовую поддержку на приобретение билетов.

Кстати говоря, мнение граждан разделилось. Часть украинцев поддерживают такую идею. Еще некоторые считают, что должно быть право выбора. Тем временем другие подвергли резкой критике. В частности заявили, что такой подход убьет украинский дубляж.