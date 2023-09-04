Дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперна, оконфузилась съемками в российском сериале

Антонина Паперна, старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской, шокировала многих неожиданной ролью в российском телесериале "Холодное блюдо". В нем украинка сыграла главную роль.

Эта новость быстро распространилась в СМИ и вызвала споры в обществе. Известно, что Анастасия за полтора года ни разу не высказалась о войне в Украине, а ее мать отказывается комментировать ее работу в России, передает 24 Канал.

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Анастасия Паперна снялась в российском сериале

Четырехсерийный проект "Холодное блюдо", который должен выйти на российских каналах, рассказывает историю героини по имени Дана, работницы рекламного агентства, влюбляющегося в сына генерального директора.

По сюжету типичных мелодрам, родители пары пытаются разлучить их. Со временем главная героиня испытывает влюбленность в другого мужчину, готовящего для нее "неприятный сюрприз в день свадьбы". По информации, Антонина Паперна увлечена новой работой.

"Моя Дана – очень сильная и самодостаточная девушка. Она реализовала себя в карьере и уже полностью готова к семейной жизни. Встретив Никиту, она почувствовала, что рядом с ней именно тот человек, который ей нужен – взрослый, самостоятельный и толковый. Пережив предательство, она уверена, что Никита – ее человек. Такую любовь, наверное, можно назвать слепой, но я уверена, она способна преодолеть любые испытания", – сказала актриса.

Анастасия Паперна в российском сериале / Фото из соцсетей

Что известно о дочери Сумской – Анастасии Паперной

Стоит отметить, что ее мать Ольга Сумская не комментирует эту ситуацию, и сама Антонина Паперна не делает анонсов или публичных высказываний относительно своего участия в российском проекте.