Дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперна, оконфузилась съемками в российском сериале
Антонина Паперна, старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской, шокировала многих неожиданной ролью в российском телесериале "Холодное блюдо". В нем украинка сыграла главную роль.
Эта новость быстро распространилась в СМИ и вызвала споры в обществе. Известно, что Анастасия за полтора года ни разу не высказалась о войне в Украине, а ее мать отказывается комментировать ее работу в России, передает 24 Канал.
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Анастасия Паперна снялась в российском сериале
Четырехсерийный проект "Холодное блюдо", который должен выйти на российских каналах, рассказывает историю героини по имени Дана, работницы рекламного агентства, влюбляющегося в сына генерального директора.
По сюжету типичных мелодрам, родители пары пытаются разлучить их. Со временем главная героиня испытывает влюбленность в другого мужчину, готовящего для нее "неприятный сюрприз в день свадьбы". По информации, Антонина Паперна увлечена новой работой.
"Моя Дана – очень сильная и самодостаточная девушка. Она реализовала себя в карьере и уже полностью готова к семейной жизни. Встретив Никиту, она почувствовала, что рядом с ней именно тот человек, который ей нужен – взрослый, самостоятельный и толковый. Пережив предательство, она уверена, что Никита – ее человек. Такую любовь, наверное, можно назвать слепой, но я уверена, она способна преодолеть любые испытания", – сказала актриса.
Что известно о дочери Сумской – Анастасии Паперной
Стоит отметить, что ее мать Ольга Сумская не комментирует эту ситуацию, и сама Антонина Паперна не делает анонсов или публичных высказываний относительно своего участия в российском проекте.
- Ранее она регулярно посещала светские мероприятия в Москве, и ее мать, Ольга Сумская, выступала со слезами на глазах, отбеливая репутацию своей дочери. Артистка говорит, что для нее это очень болезненная тема. Кроме того, Сумская отметила, что общается с внуками, но очень сдержанно, потому что в России телефоны прослушиваются.
- Недавно Антонина Паперна повела 5-летнюю дочь Еву на допремьерный показ мультфильма в России. Об этом стало известно после публикации в инстаграмме фото мужа Паперной – российского актера Владимира Яглича.
- Кстати, несколько лет назад Антонина Паперна, надеясь стать известной актрисой, отправилась в Москву для реализации своего актерского таланта. Поступив в Театральный институт имени Щукина, она одолела вступительные испытания только по второй попытке. Однако ей не удалось получить большого признания, и ее карьера в основном состояла из эпизодических ролей.