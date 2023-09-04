Ця новина швидко поширилася у ЗМІ та викликала суперечки у суспільстві. Відомо, що Анастасія за півтора року жодного разу не висловилася щодо війни в Україні, а її мати відмовляється коментувати її роботу в Росії, передає 24 Канал.

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Анастасія Паперна знялася в російському серіалі

Чотирисерійний проєкт "Холодное блюдо", який має вийти на російських каналах, розповідає історію героїні на ім'я Дана, працівниці рекламної агенції, яка закохується в сина генерального директора.

За сюжетом типових мелодрам, батьки пари намагаються розлучити їх. З часом головна героїня відчуває закоханість в іншого чоловіка, який готує для неї "неприємний сюрприз у день весілля". За інформацією, Антоніна Паперна захоплена новою роботою.

"Моя Дана – дуже сильна та самодостатня дівчина. Вона реалізувала себе в кар'єрі та вже повністю готова до сімейного життя. Зустрівши Микиту, вона відчула, що поруч із нею саме той чоловік, який їй потрібен – дорослий, самостійний та тямущий. Навіть переживши зраду, вона впевнена, що Микита – її людина. Таке кохання, напевно, можна назвати сліпим, але я впевнена, воно здатне подолати будь-які випробування", – сказала акторка.

Анастасія Паперна в російському серіалі / Фото з соцмереж

Що відомо про доньку Сумської – Анастасію Паперну

Варто відзначити, що її мати, Ольга Сумська, не коментує цю ситуацію, і сама Антоніна Паперна не робить анонсів або публічних висловлювань щодо своєї участі у російському проєкті.