Ця новина швидко поширилася у ЗМІ та викликала суперечки у суспільстві. Відомо, що Анастасія за півтора року жодного разу не висловилася щодо війни в Україні, а її мати відмовляється коментувати її роботу в Росії, передає 24 Канал.
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Анастасія Паперна знялася в російському серіалі
Чотирисерійний проєкт "Холодное блюдо", який має вийти на російських каналах, розповідає історію героїні на ім'я Дана, працівниці рекламної агенції, яка закохується в сина генерального директора.
За сюжетом типових мелодрам, батьки пари намагаються розлучити їх. З часом головна героїня відчуває закоханість в іншого чоловіка, який готує для неї "неприємний сюрприз у день весілля". За інформацією, Антоніна Паперна захоплена новою роботою.
"Моя Дана – дуже сильна та самодостатня дівчина. Вона реалізувала себе в кар'єрі та вже повністю готова до сімейного життя. Зустрівши Микиту, вона відчула, що поруч із нею саме той чоловік, який їй потрібен – дорослий, самостійний та тямущий. Навіть переживши зраду, вона впевнена, що Микита – її людина. Таке кохання, напевно, можна назвати сліпим, але я впевнена, воно здатне подолати будь-які випробування", – сказала акторка.
Анастасія Паперна в російському серіалі / Фото з соцмереж
Що відомо про доньку Сумської – Анастасію Паперну
Варто відзначити, що її мати, Ольга Сумська, не коментує цю ситуацію, і сама Антоніна Паперна не робить анонсів або публічних висловлювань щодо своєї участі у російському проєкті.
- Раніше вона регулярно відвідувала світські заходи в Москві, і її мати, Ольга Сумська, виступала зі слізьми на очах, "відбілюючи" репутацію своєї доньки. Артистка говорить, що для неї це дуже болісна тема. Крім того, Сумська зазначила, що спілкується з онуками, але дуже стримано, бо у Росії телефони прослуховуються.
- Нещодавно Антоніна Паперна повела 5-річну дочку Єву на допрем'єрний показ мультфільму в Росії. Про це стало відомо після публікації в інстаграмі фото чоловіком Паперної – російським актором Володимиром Ягличем.
- До слова, кілька років тому Антоніна Паперна, сподіваючись стати відомою актрисою, вирушила до Москви для реалізації свого акторського таланту. Вступивши до Театрального інституту імені Щукіна, вона здолала вступні випробування лише за другою спробою. Однак їй не вдалося здобути великого визнання, і її кар'єра в основному складалася з епізодичних ролей.