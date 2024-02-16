Актриса, которая считается предательницей Украины, сыграла в российской версии известного турецкого сериала "Постучи в мою дверь", однако адаптация получила мало положительных отзывов.

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Антонина Паперная похвасталась тем, что снялась в российском сериале

Об этом актриса сообщила в своем инстаграме. Правда, непонятно, чем хвастается Антонина, если на российских киноресурсах фильм не получил даже пяти баллов из возможных 10, и почти 5 тысяч зрителей выразили свое недовольство в отзывах.

"Постучись в мою дверь в Москве": трейлер российского сериала

Паперная назвала адаптацию этого сериала "большим проектом". В сериале она исполнила роль Алины, бывшей возлюбленной главного героя, у которой пытаются вызвать чувство ревности. Это одна из ключевых ролей по сюжету, хотя не является главной.

Какие были цели у режиссера? Если сделать из суперпопулярного современного сериала типичное российское мрачное кино, то удачно справился. Ни выразительных характеров, ни достойной актерской игры, ни запоминающейся музыки, ни качественной операторской работы, ни целостности – ничего здесь нет и искать не стоит. Пресное безыдейное кино с деревянными актерами,

– говорится в популярном отзыве.



Отзыв из сети / Скриншот

Ольга Сумская защищает свою дочь, которая живет в России

По словам Ольги Сумской, ее дочь не может вернуться домой, однако причина остается неизвестной. Антонина Паперная живет в России и замужем за известным в России актером Владимиром Яглычем.

Звезда украинского кинематографа отметила, что ее дочь, которая молчит о войне и российских преступлениях, тяжело переживает войну. Впрочем, похоже, недостаточно трудно для отказа от работы в стране врага и получения дохода в рублях от России.