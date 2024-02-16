Актриса, яка вважається зрадницею України, зіграла у російській версії відомого турецького серіалу "Постукай у мої двері", проте адаптація отримала мало позитивних відгуків.

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Антоніна Паперна похизувалась тим, що знялась в російському серіалі

Про це акторка повідомила у своєму інстаграмі. Щоправда, незрозуміло, чим хизується Антоніна, якщо на російських кіноресурсах фільм не отримав навіть п'яти балів з можливих 10, і майже 5 тисяч глядачів висловили свою невдоволеність у відгуках.

"Постукай в мої двері в Москві": трейлер російського серіалу

Паперна назвала адаптацію цього серіалу "великим проєктом". У серіалі вона виконала роль Аліни, колишньої коханої головного героя, у якої намагаються викликати почуття ревності. Це одна з ключових ролей за сюжетом, хоча не є головною.

Які були цілі у режисера? Якщо зробити із суперпопулярного сучасного серіалу типове російське похмуре кіно, то вдало впорався. Ні виразних характерів, ні гідної акторської гри, ні музики, що запам'ятовується, ні якісної операторської роботи, ні цілісності – нічого тут немає і шукати не варто. Прісне безідейне кіно з дерев'яними акторами,

– йдеться в популярному відгуці.



Відгук з мережі / Скриншот

Ольга Сумська захищає свою дочку, яка живе в Росії

За словами Ольги Сумської, її дочка не може повернутись додому, проте причина залишається невідомою. Антоніна Паперна живе в Росії й одружена за відомим у Росії актором Володимиром Ягличем.

Зірка українського кінематографа наголосила, що її дочка, яка мовчить про війну і російські злочини, важко переживає війну. Утім, схоже, недостатньо важко для відмови від роботи в країні ворога та отримання доходу в рублях від Росії.