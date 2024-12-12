Звезду "Поймать Кайдаша" забрала скорая прямо со съемочной площадки: что произошло

Украинскую актрису Антонину Хижняк, известную благодаря главной роли в популярном сериале "Поймать Кайдаша", забрала скорая помощь прямо со съемочной площадки. Инцидент произошел в первый день съемок нового фильма "Собрание ОСМД".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ютуб-канал Жени Яновича. Актрисе внезапно стало плохо, и ей пришлось вызывать экстренную медицинскую помощь.

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Антонину Хижняк забрала скорая помощь со съемочной площадки: что произошло

Как оказалось, у Антонины Хижняк возникло подозрение на аппендицит, о чем актриса рассказала в эфире проекта "20:23". После нескольких капельниц состояние актрисы стабилизировалось. Однако, несмотря на врачебные рекомендации отдохнуть, Хижняк решила не оставлять работу. Утром, когда хирург посоветовал ей отдохнуть, актриса отказалась и заявила, что готова вернуться к съемкам фильма "Собрание ОСМД". Она не хотела пропустить ни одного этапа работы над фильмом и продолжать свою роль.

Хирург еще сделал осмотр и спросил меня: "Если что, мы можем написать что-то, чтобы вы не уехали?" Я говорю: "Нет! Колите все, что хотите у меня, но я должна выйти на смену". Я бы не хотела, чтобы я вылетела из проекта,

– поделилась актриса.

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Коллега Антонины, актер Александр Рудинский, вспоминает этот инцидент и отмечает, что Тоня до последнего не показывала своего плохого самочувствия. Он подчеркнул, что, несмотря на серьезный дискомфорт, актриса продолжала работать наравне со всеми остальными. И уже на следующий день, после госпитализации, Хижняк вернулась на съемки, будто ничего не произошло.

"Тоня – героиня. Она держалась до конца, не признавалась, хотя и было очень плохо, и на следующий день вернулась на площадку", – отметил Рудинский.

Этот инцидент стал ярким подтверждением не только профессионализма и преданности Хижняк своему делу, но и ее сильного характера. Она смогла продолжить работу, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, и не позволила обстоятельствам помешать ее участию в проекте.

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн трейлер фильма

К слову, 12 декабря фильм "Собрание ОСМД" вышел в украинских кинотеатрах. Поэтому приглашайте друзей и отправляйтесь на премьеру новой комедии, которая подарит незабываемые эмоции.