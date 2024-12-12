Об этом сообщает 24 Канал. 12 декабря 2024 года, после долгих ожиданий, комедия "Собрание ОСМД" наконец появилась на больших экранах.

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В кино вышел фильм "Собрание ОСМД"

По сюжету комедии "Собрание ОСМД", в чатах многоквартирных домов можно найти самые разнообразные обсуждения – от мелких бытовых вопросов до серьезных дискуссий. Однако ничего не сравнится с тем, что происходит, когда соседи собираются на официальное собрание ОСМД. Именно на этих встречах возникают наиболее оживленные споры, где каждый пытается отстоять свои интересы и взгляды.

На этот раз на собрании стоит важный вопрос – приобретение генератора для дома. Каждый из участников имеет свои приоритеты: для кого-то главное, чтобы в квартирах был свет, для другого – чтобы работал лифт. Все хотят чего-то разного, и это становится причиной долгих и ожесточенных обсуждений.

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн трейлер фильма

Одна из участниц собрания – Юля, которую сыграла Антонина Хижняк. Для нее вопрос света не так важен, как то, чтобы работал лифт. Юля очень любит своего песика и готова носить его на руках, даже на прогулках. Однако поднимать такую большую собаку по лестнице для нее – настоящий вызов. Поэтому, по ее мнению, приоритетом должен быть именно рабочий лифт, чтобы удобнее было перемещаться по дому с ее любимцем.

Обсуждение длится уже не первый час, но единого решения так и не находят. Все участники собрания настолько разные в своих взглядах и интересах, что невозможно прийти к компромиссу, который бы устроил всех. Понятно лишь одно – учесть все потребности и желания жильцов одновременно не удастся, и это становится главной темой споров на собрании ОСМД.

Кто сыграл в фильме "Собрание ОСМД"

В комедии "Собрание ОСМД" сыграли мегапопулярные украинские актеры, среди которых Ольга Сумская, Михаил Кукуюк и Антонина Хижняк и другие. Их роли не только дарят эмоции, но и добавляют особого шарма ленте. Кроме опытных актеров, в фильме также можно увидеть известных украинских блогеров и медийных деятелей, таких как Евгений Янович и Михаил Лебига. Для Лебиги этот проект стал первым опытом в кино, и его дебют, без сомнения, привлекает внимание зрителей.

Эта лента прекрасно подходит для того, чтобы показать типичные проблемы, с которыми сталкиваются жители многоквартирных домов при принятии важных решений в рамках общественных объединений. Но, в отличие от серьезных документальных фильмов, "Собрание ОСМД" рассматривают эти ситуации через юмор, что делает их доступными и легко воспринимаемыми для широкой аудитории. Лента заставляет смеяться, но одновременно поднимает важные вопросы, с которыми каждый может столкнуться в повседневной жизни.

Поэтому, если вы еще не запланировали поход в кино, самое время исправить это! Посетите кинотеатр своего города и получите порцию положительных эмоций, смеха и незабываемых впечатлений, которые фильм обещает вам уже сегодня.