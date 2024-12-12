Про це повідомляє 24 Канал. 12 грудня 2024 року, після довгих очікувань, комедія "Збори ОСББ" нарешті з'явилася на великих екранах.

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У кіно вийшов фільм "Збори ОСББ"

За сюжетом комедії "Збори ОСББ", у чатах багатоквартирних будинків можна знайти найрізноманітніші обговорення – від дрібних побутових питань до серйозних дискусій. Проте нічого не порівняється з тим, що відбувається, коли сусіди збираються разом на офіційні збори ОСББ. Саме на цих зустрічах виникають найбільш жваві суперечки, де кожен намагається відстояти свої інтереси та погляди.

Цього разу на зборах стоїть важливе питання – придбання генератора для будинку. Кожен з учасників має свої пріоритети: для когось головне, щоб у квартирах було світло, для іншого – щоб працював ліфт. Усі хочуть чогось різного, і це стає причиною довгих і запеклих обговорень.

"Збори ОСББ": дивіться онлайн трейлер фільму

Одна з учасниць зборів – Юля, яку зіграла Антоніна Хижняк. Для неї питання світла не так важливе, як те, щоб працював ліфт. Юля дуже любить свого песика і готова носити його на руках, навіть на прогулянках. Однак підіймати таку велику собаку сходами для неї – справжній виклик. Тому, на її думку, пріоритетом має бути саме робочий ліфт, щоб зручніше було переміщатися по будинку з її улюбленцем.

Обговорення триває вже не першу годину, але єдиного рішення так і не знаходять. Всі учасники зборів настільки різні у своїх поглядах та інтересах, що неможливо прийти до компромісу, який би влаштував усіх. Зрозуміло лише одне – врахувати всі потреби й бажання мешканців одночасно не вдасться, і це стає головною темою суперечок на зборах ОСББ.

Хто зіграв у фільмі "Збори ОСББ"

У комедії "Збори ОСББ" зіграли мегапопулярні українські актори, серед яких Ольга Сумська, Михайло Кукуюк та Антоніна Хижняк та інші. Їхні ролі не тільки дарують емоції, а й додають особливого шарму стрічці. Окрім досвідчених акторів, у фільмі також можна побачити відомих українських блогерів і медійних діячів, таких як Євген Янович та Михайло Лебіга. Для Лебіги цей проєкт став першим досвідом у кіно, і його дебют, без сумніву, привертає увагу глядачів.

Ця стрічка чудово підходить для того, щоб показати типові проблеми, з якими стикаються мешканці багатоквартирних будинків під час прийняття важливих рішень в рамках громадських об'єднань. Але, на відміну від серйозних документальних фільмів, "Збори ОСББ" розглядають ці ситуації через гумор, що робить їх доступними та легко сприйнятними для широкої аудиторії. Стрічка змушує сміятися, але водночас порушує важливі питання, з якими кожен може зіткнутися в повсякденному житті.

Тому, якщо ви ще не запланували похід у кіно, саме час виправити це! Завітайте до кінотеатру свого міста та отримайте порцію позитивних емоцій, сміху і незабутніх вражень, які фільм обіцяє вам вже сьогодні.