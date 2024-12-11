Про це повідомляє 24 Канал. Для таких випадків ми зібрали список фільмів, які підходять тим, хто не хоче заглиблюватися у святкову магію, але все ж таки шукає цікавий контент для перегляду. Ці стрічки відрізняються від типових новорічних фільмів і можуть задовольнити навіть найбільш байдужих до святкової атмосфери.

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Фільми для тих, хто не любить святкову метушню

"Фантастичні звірі й де їх шукати"

За сюжетом фільму, дія відбувається в Нью-Йорку 20-х років XX століття. Головний герой, Ньют Скамандер, прибуває в це місто з особливою метою – відвідати секретну спільноту чарівниць та чарівників. Він – відомий дослідник, маг і письменник, чия праця стала настільки значущою, що підручники його авторства стали невіддільною частиною навчальної програми в Хогвартсі – знаменитій школі магії. Одна з таких книг, "Фантастичні звірі й де їх шукати", є головною темою цього фільму.

Цей підручник – справжній класичний довідник, в якому Ньют детально описує різноманітних фантастичних істот, що існують у магічному світі. Книга містить перерахунок цих неймовірних тварин, їхні особливості та місця перебування, і є незамінним джерелом для всіх учнів Хогвартсу, що вивчають магію.

Фільм запрошує глядачів поринути у цей захопливий і чарівний світ, де реальність і магія переплітаються, а фантастичні істоти оживають.

"Фантастичні звірі й де їх шукати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хранитель часу"

Дія фільму розгортається в Парижі на початку 30-х років минулого століття. Головний герой, хлопчик-сирота, на ім'я Г'юґо, живе в стінах паризького вокзалу разом зі своїм дядьком, який є алкоголіком і не здатний надати хлопцю належний догляд. Весь його світ обмежується приміщенням вокзалу, де він намагається вижити, ховаючись від всіх і виконуючи дрібні роботи, щоб залишатися непоміченим.

Одного дня, випадково натрапивши на старовинний механізм, Г'юґо виявляє, що це творіння великого фільммейкера Жоржа Мельєса – одного з піонерів кінематографа. Цей механізм, за допомогою якого Мельєс створював чудеса на екрані, має велике значення і містить у собі загадку, яку хлопець намагається розгадати. Знайдена річ стає початком неймовірних подій, які не тільки змінять його життя, але й розкриють таємницю його покійного батька.

"Хранитель часу": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця знахідка запускає ланцюг дивовижних подій, де Г'юґо зустрічає незвичайних людей, намагається зрозуміти історію, пов'язану з Мельєсом, і поступово відновлює частинки своєї минулої родини.

"Лемоні Снікет: Тридцять три нещастя"

Це історія про дітей родини Бодлерів, які, попри свій видатний інтелект і чарівність, змушені долати нескінченні страждання та горе. Вони переживають численні трагедії, опиняючись у небезпечних ситуаціях, в яких їхній розум і відвага – єдині засоби порятунку. Однак життя для них перетворюється на справжній кошмар, адже їх переслідує зловісний опікун – граф Олаф, готовий на все, аби заволодіти спадщиною їхніх батьків.

Цей тривожний фільм пронизаний атмосферою безнадії та страху, що ще більше посилюється такими страшними елементами, як жахливий вогонь, тьмяне освітлення, гігантська змія і п'явки-людожери. Усе це на фоні сюрреалістичних ситуацій і часто абсурдних моментів. А до всього, сюжет воскрешає одну з найбільших фігур кінематографа – Джима Керрі, який у ролі графа Олафа вносить свою унікальну комедійну енергію, створюючи неповторне поєднання гумору і темних мотивів.

"Лемоні Снікет: Тридцять три нещастя": дивіться онлайн трейлер фільму

Чи є цей фільм комедією, що межує з фарсом, чи він все ж таки висока трагедія? Це питання залишається відкритим, оскільки стрічка вдало поєднує ці дві грандіозні стихії – жорстокість життя та абсурдність ситуацій, в яких опиняються головні герої. Тож, глядачеві доведеться самостійно вирішити, як сприймати цю історію, яка здатна розсмішити, але й водночас змусити відчути глибину трагедії.