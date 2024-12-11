Про це повідомляє 24 Канал. У День народження Ахтема Сеітаблаєва хочеться згадати його не лише як режисера, а і як людину, яка робить великий внесок у перемогу українського народу.

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Фільми Ахтема Сеітаблаєва

"Чужа молитва"

Це реальна історія молодої кримськотатарської дівчини, Саїде, яка під час окупації Бахчисарая нацистами у роки Другої світової війни проявила надзвичайну відвагу та рішучість, рятуючи життя 88 єврейським дітям. Саїде була вихователькою в притулку для татарських дітей-сиріт, де вона щодня доглядала за малечою та забезпечувала їм хоча б мінімальні умови для нормального життя. Однак, у ці складні часи вона опинилася перед неймовірно важким моральним вибором.

"Чужа молитва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хайтарма"

Мало хто знає про одну з найбільш трагічних сторінок в історії кримських татар, яка сталася в 1944 році. Цей рік став фатальним для цілої нації, коли за наказом Сталіна майже за три дні було депортовано більшу частину кримськотатарського народу. Понад 200 тисяч людей були насильно вивезені з рідних земель до віддалених регіонів СРСР, переважно в Казахстан та Узбекистан, де їм довелося починати нове, важке життя.

Цю історію показано через очі Аметхана Султана, одного з найвідоміших представників кримськотатарського народу, двічі Героя Радянського Союзу, льотчика, який здобув славу під час Другої світової війни. У травні 1944 року, за збігом обставин, Аметхан Султан перебував у короткостроковій відпустці в рідній Алупці, на південному узбережжі Криму. Саме там він став свідком страшної трагедії, яка охопила його народ.

"Хайтарма": дивіться онлайн трейлер фільму

"Додому"

Сім'я Мустафи, глибоко віруючого кримськотатарського мусульманина, зазнала великої втрати – старший син Назім загинув на фронті. Як для батька, так і для всіх рідних, це стало непоправною трагедією. Мустафа хоче поховати свого сина на батьківщині, у Криму, адже це важливе і священне для нього місце. Однак, щоб здійснити це, йому потрібно поїхати до Києва, забрати тіло сина та здійснити останню подорож додому.

Втрата дитини – це біль, який неможливо виміряти словами, і для Мустафи це стало важким випробуванням. Він прийняв рішення, що разом із ним в цю подорож вирушить його молодший син Алім. Вони разом повинні пройти через 40 днів жалоби, що є важливим етапом у мусульманській традиції. Це не лише ритуал, але й момент, коли батько і син мають знайти шлях до розуміння і прийняття, попри увесь біль втрати.

"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму

Ахтем Сеітаблаєв – це не лише талановитий кінематографіст, але й людина, яка через свої роботи активно пропагує важливі суспільні та історичні теми, зокрема права кримськотатарського народу та питання національної гідності. Його роботи допомагають українцям краще розуміти свою історію і культурну спадщину, тому обирайте фільм, який зацікавив вас найбільше.