Это будет комедийная история о соседях, которая точно улучшит ваше настроение. В ленте сыграют топовые украинские актеры.

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Стартовали съемки фильма "Собрание ОСМД": подробности

Режиссер комедии Митя Шмурак отмечает, что этот фильм – это та лента, где зритель точно посмеется, узнавая всех своих назойливых соседей из подъезда и их бесконечные проблемы. Комедийный сюжет наполнен ситуациями, знакомыми каждому, кто хоть раз сталкивался с колоритными персонажами из соседних квартир.



Съемки фильма "Собрание ОСМД" / Фото Пресс-служба

Однако, кроме создания веселых споров на любую тему, создатели фильма стремятся напомнить зрителю важную истину: дом никогда не скраю. Митя Шмурак подчеркивает, что хорошо знакомясь друг с другом, украинцы могут легко находить решения даже в самых сложных ситуациях.

По сюжету фильма, жители обычного дома собираются, чтобы обсудить покупку общего генератора на зиму. Однако его мощности на всех не хватит, а вопрос "кого оставить без тепла" обостряет старые конфликты и провоцирует ссоры, которые перерастают в непримиримое противостояние. Смогут ли соседи поступиться личным, чтобы объединиться ради общего?

Когда я читал сценарий, то искренне улыбался. Для меня это самый главный признак живой истории. Я думаю, что жанр комедия – нужен в наше время. Точнее я бы назвал – сатирическая комедия. Сатира не над кем-то, а над самим собой. Согласитесь, иногда нам сложно брать на себя ответственность, значительно легче найти кого-то, кто сделает что-то за нас,

– делится исполнитель одной из центральных ролей Александр Рудинский.



Съемки фильма "Собрание ОСМД" / Фото Пресс-служба

Кто работает над созданием ленты

Александр Рудинский впервые сыграет в одном фильме с женой – актрисой Марией Рудинской. Также роли в комедии исполнят: Ангелина Самчик, Игорь Портянко, Михаил Кукуюк, Ольга Сумская, Нина Набока, Виктор Жданов, Антонина Хижняк.

Роль в "Собрание ОСМД" станет дебютной для стримера и инфлюенсера Миши Лебиги. И далеко не первой для инфлюенсера, актера, автора и ведущего YouTube-шоу "20:23" Евгения Яновича.

Мне кажется, что такого еще не было: ни по срокам реализации, ни по собранному актерскому составу, ни по степени актуальности. Это точно то, на что я бы и сам пошел в кинотеатр. Ждите! Потому что у меня, например, есть хорошая чуйка, что может получиться очень близкое нам всем кино,

– лаконично и с улыбкой комментирует Женя Янович.

Продюсерами фильма вступают Иван Мелашенко ("Инфоголик", "Янтарные Копы"), Егор Олесов ("Мавка.Лесная Песня", "Звезды по обмену", "Захар Беркут") и Павел Черепин ("Кибервойна 2022"). Дистрибутором фильма является ведущая украинская компания Green Light Films. Ждите комедию "Собрание ОСМД" уже с 12 декабря 2024 года на больших экранах!