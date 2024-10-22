В начале большой войны Татьяна вместе с мужем искали безопасное место, пытаясь найти убежище от опасности. В новом материале Кино 24 вы узнаете, где сейчас находится актриса и чем она занимается в условиях войны.

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Где сейчас Татьяна Зиновенко

Татьяна Зиновенко вместе с мужем, актером Анатолием Зиновенко, в настоящее время находятся в Дании, где нашли временное убежище от войны. Это решение стало необходимым, поскольку российская агрессия забрала дом и ощущение безопасности у многих украинцев.

Начало бахкать так сильно, что не знали, что и делать. Смотрю в окно – все куда-то бегут, кричат. Где-то стреляют, пишут, что половину дома снесли. Дочь запаниковала: "Больше не могу". Был такой нервный срыв, почти на грани – очень страшно. А у нее маленький сын – всего два с половиной года было тогда. И мы просто за одну ночь приняли решение: надо ехать,

– рассказала Татьяна.



Татьяна Зиновенко с мужем / Фото с фейсбука актрисы

Татьяна Зиновенко и ее муж Анатолий продолжают работать по специальности, несмотря на обстоятельства, которые сложились из-за войны. Во время пребывания за границей они снимались в сериале дистанционно.

Кроме того, Татьяна успела принять участие в двух датских проектах. Но не только съемки занимают их время – супруги также создали спектакль об Украине, в котором рассказывают об ужасах войны. Эту постановку уже показали во многих европейских городах, получая положительные отзывы и поддержку.

Нам предоставили прекрасную сцену, где мы провели репетиции и сыграли премьеру спектакля "Спецоперация". Счастливы были невероятно! Для украинцев вход был бесплатным, параллельно собирали помощь на ВСУ,

– поделилась Татьяна.

Важной целью этих спектаклей является помощь Вооруженным силам Украины. Все собранные средства от выступлений имеют благотворительный характер, и Татьяна с Анатолием надеются, что их работа поможет привлечь внимание к ситуации в Украине.



Спектакль "Спецоперация" / Фото из фейсбука Анатолия Зиновенко

Татьяна отмечает, что, несмотря на трудности, которые возникают из-за пребывания далеко от дома, она осознает, насколько трудно военным, которые непрерывно стоят на страже нашей безопасности. Эта мысль помогает ей оставаться сильнее в сложных условиях и напоминает о важности их миссии.

Я могу только представить, что делается на линии фронта, в городах, которые страдают от обстрелов. Люди здесь добрые к нам, очень помогают Но не все так радужно, конечно, как может показаться. Однако мы верим, что скоро вернемся домой. И все будет Украина! Я очень этого хочу. Что мне снится? Киев, моя квартира, друзья. И работа, работа, работа,

– говорит актриса.

Она испытывает глубокое уважение к тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради защиты страны, и понимает, что их самопожертвование – это то, что позволяет ей и многим другим чувствовать себя в безопасности. Татьяна подчеркивает, что именно это осознание вдохновляет ее и ее мужа продолжать свое творчество и делать все возможное для поддержки Украины в это непростое время.