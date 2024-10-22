Однако сейчас, осознавая важность языковой идентичности и культурного наследия, актер сделал выбор в пользу украинского языка. Об этом актер рассказал в интервью изданию УНИАН.

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Сергей Кисель о языковом вопросе в Украине

По словам Сергея Кисиля, он всегда общался на русском, но после 2022 года сознательно решил отказаться от этого языка. Сейчас актер полностью перешел на украинский, хотя иногда в его речи все еще могут появляться русские слова.

Я разговаривал на русском. Снимали большинство всего на русском. Поэтому и есть такой грешок. Я не могу сказать, что полностью разговариваю исключительно на украинском, иногда еще проскакивает словечко. Знаете, это как плохая привычка. Говорят, привычки можно избавиться за 21 день. Но оно сидит в нас очень глубоко. В наших генах, в памяти с детства, юности. Ведь все мы смотрели советские фильмы и слушали их музыку. Это было частью нашей жизни,

– сказал Кисель.

Сейчас, по его мнению, важно искоренять эту привычку. Он считает, что переход на украинский должен быть сознательным поступком человека, который уважает себя.

"Я не понимаю, как люди продолжают и даже не пытаются переходить на украинский, когда ежедневно нас уничтожают. Как, выходя из укрытия, у них поворачивается язык окликать своих детей на языке оккупанта. Это просто какой-то сюр", – говорит Сергей.

Актер считает, что языковой вопрос сегодня является чрезвычайно важным, и его необходимо ставить в приоритет, даже если не всем удается перейти на украинский язык сразу. Он подчеркивает, что самое главное – это прилагать усилия для искоренения языка оккупантов с нашей земли.