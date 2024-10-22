На початку великої війни Тетяна разом із чоловіком шукали безпечне місце, намагаючись знайти прихисток від небезпеки. У новому матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся, де зараз перебуває акторка та чим вона займається в умовах війни.

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Де зараз Тетяна Зіновенко

Тетяна Зіновенко разом із чоловіком, актором Анатолієм Зіновенком, на цей час перебувають у Данії, де знайшли тимчасовий прихисток від війни. Це рішення стало необхідним, оскільки російська агресія забрала дім та відчуття безпеки у багатьох українців.

Почало бахкати так сильно, що не знали, що й робити. Дивлюся у вікно – всі кудись біжать, кричать. Десь стріляють, пишуть, що половину будинку знесли. Дочка запанікувала: "Більше не можу". Був такий нервовий зрив, майже на межі – дуже страшно. А в неї маленький син – всього два з половиною роки було тоді. І ми просто за одну ніч ухвалили рішення: треба їхати,

– розповіла Тетяна.



Тетяна Зіновенко із чоловіком / Фото з фейсбуку акторки

Тетяна Зіновенко та її чоловік Анатолій продовжують працювати за фахом, попри обставини, які склалися через війну. Під час перебування за кордоном вони знімалися в серіалі дистанційно.

Крім того, Тетяна встигла взяти участь у двох данських проєктах. Але не лише зйомки займають їхній час – подружжя також створило виставу про Україну, в якій розповідають про жахи війни. Цю постановку вже показали в багатьох європейських містах, отримуючи позитивні відгуки та підтримку.

Нам надали прекрасну сцену, де ми провели репетиції та зіграли прем'єру вистави "Спецоперація". Щасливі були неймовірно! Для українців вхід був безплатним, паралельно збирали допомогу на ЗСУ,

– поділилась Тетяна.

Важливою метою цих вистав є допомога Збройним силам України. Усі зібрані кошти від виступів мають благодійний характер, і Тетяна з Анатолієм сподіваються, що їхня робота допоможе привернути увагу до ситуації в Україні.



Вистава "Спецоперація" / Фото з фейсбуку Анатолія Зіновенка

Тетяна зазначає, що, попри труднощі, які виникають через перебування далеко від дому, вона усвідомлює, наскільки важко військовим, які безперервно стоять на варті нашої безпеки. Ця думка допомагає їй залишатися сильнішою в складних умовах і нагадує про важливість їхньої місії.

Я можу тільки уявити, що робиться на лінії фронту, в містах, які потерпають від обстрілів. Люди тут добрі до нас, дуже допомагають Але не все так райдужно, звісно, як може здатися. Проте ми віримо, що скоро повернемося додому. І все буде Україна! Я дуже цього хочу. Що мені сниться? Київ, моя квартира, друзі. І робота, робота, робота,

– каже акторка.

Вона відчуває глибоку повагу до тих, хто щодня ризикує своїм життям заради захисту країни, і розуміє, що їхня самопожертва – це те, що дозволяє їй і багатьом іншим відчувати себе в безпеці. Тетяна підкреслює, що саме це усвідомлення надихає її та її чоловіка продовжувати свою творчість і робити все можливе для підтримки України в цей непростий час.