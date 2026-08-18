Об этом инциденте сообщила его коллега, актриса "Дизель-шоу" Виктория Булитко. В своем инстаграме звезда опубликовала видео из гримерной после спектакля.

Арам Арзуманян получил травму на сцене

На кадрах видно, что артисту плотно перевязали колено, а сам он едва сдерживает сильную боль. По словам Арзуманяна, во время спектакля он травмировал ногу и сначала заподозрил разрыв связок.

Я чувствую невыносимую боль. Думаю, не сломал, а если бы порвал связки, то все бы уже посинело. Похоже на сильное растяжение. Сейчас еду на МРТ,

– поделился актер в своих соцсетях.

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Арам Арзуманян о травме на сцене / Скриншот из Instagram-сторис

Несмотря на инцидент и острую боль, 38-летний артист сохранил чувство юмора. Показывая перевязанную ногу в инстаграм-сториз, он пошутил: "Получил травму на сцене. Похоже, нужно менять профессию, пока еще есть шанс".

Сейчас актер проходит медицинское обследование и ждет результатов МРТ, чтобы установить точный диагноз и понять, сколько времени понадобится на восстановление. Повлияет ли травма на ближайший график его театральных гастролей и съемок, артист пока не уточняет.

Пока поклонники поддерживают Арама Арзуманяна после инцидента на спектакле, на днях о хирургическом вмешательстве заговорил жених Леси Никитюк.