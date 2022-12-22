Под Бахмутом погиб актер и друг Арестовича, приехавший из США защищать Родину

В самой горячей точке войны, под Бахмутом, погиб актер и защитник Украины Александр Снигуровский. Он близкий друг Алексея Арестовича.

Арестович в Фейсбуке сообщил, что Александр был актером театра "Черный квадрат" и раньше работал шеф-поваром. Долгое время он жил в Калифорнии, куда позже перевез свою семью.

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В боях под Бахмутом погиб актер Александр Снигуровский

Однако после 24 февраля Александр, по словам Арестовича, вернулся в Украину, стал волонтером, а затем воином.

Старательно учился, десятки раз выходил из строя и был одним из лучших гидов-скаутов. Он отказался уходить с чрезвычайно опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб там в тяжелом бою,

– Алексей Арестович.

У актера и защитника Украины остался маленький сын и жена.



Александр Снигуровский / Фото из фейсбука Алексея Арестовича