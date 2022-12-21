В этом году внимание всего мира было приковано к Украине и нашему современному кинематографу в частности. На международном уровне украинские режиссеры без устали говорили об украинском государстве как сильном, культурном и независимом. Сценаристы и продюсеры открыто выступали против военных преступлений России и показывали достоинство украинского народа в своих фильмах. Международные критики и жюри проявляли большой интерес к нашим проектам и отдали нам заслуженные призы. Обо всем этом – в нашем материале.

Не упустите Самые популярные сериалы 2022 года, которые стоит посмотреть

Успехи украинских фильмов на международной арене в 2022 году

Мы выбрали несколько украинских фильмов, которые собрали больше всего наград в 2022 году: "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Мать апостолов" Зазы Буадзе, "Клондайк" Марины Эр Горбач, "Видение бабочки" Максима Наконечного, "Мариуполис 2" Мантаса Кведаровичюса, которого убили россияне в Мариуполе, и другие. Большинство украинских фильмов 2022 года показывают войну, которая ведется против украинского народа уже 9-й год.

"Памфир"

Год выхода: 2022

Режиссер: Дмитрий Сухолиткий-Собчук

В ролях: Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук и другие

Украинская драма "Памфир" уже получила мировое признание. Это история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание и он сходит с преведного пути ради своей семьи. События происходят на западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

Международные СМИ говорят о ленте как об уникальной, храброй и визуально эффектной. "Памфир" называют таким, от которого идут мурашки по коже, а сюжет непохожим на все то, что мы видели раньше. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельник режиссеров". Тогда он сорвал многоминутные овации, а права на показ начали покупать дистрибьюторы по всему миру.

Международное признание:

композитор фильма Летиция Пансанель-Гаррик получила награду Révélation Compositrice de Musique de Film на фестивале Les Arcs Film Festival во Франции;

фильм получил награду The Palić Tower за лучшую режиссуру от международного жюри и "Специальное отличие" от FIPRESCI на кинофестивале Palić European Film Festival в Сербии;

оператор-постановщик фильма "Памфир" Никита Кузьменко получил награду кинофестиваля Raindance в Лондоне;

фильм получил награду Международной недели критики Shadi Abdel Salam, как "Лучший фильм" на Каирском кинофестивале и награду на TorinoFilmLab в Италии;

"Памфир" выйдет в украинских кинотеатрах 26 января 2023 года.

"Памфир": смотрите трейлер онлайн

"Видение бабочки"

Год выхода: 2022

Режиссер: Максим Наконечный

В ролях: Маргарита Бурковская, Любомир Валивоц, Наталья Ворожбит, Мирослав Гай

Военная драма режиссера Максима Наконечного – участница программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. На красной дорожке Канн команда ленты вышла с плакатом со словами "Россияне убивают украинцев", где также прозвучала сирена.

По сюжету главную героиню, украинскую военную с позывным "Бабочка", освобождают из плена так называемой ДНР на условиях обмена. Она воссоединяется с семьей, но дома узнает, что беременна от изнасилования своим смотрителем.

Международное признание: "Видение бабочки" назвали лучшей лентой конкурсной программы "Параллели и встречи" на 29-м Фестивале европейского кино в Паличи, Сербия.

"Видение бабочки": смотрите фрагмент из фильма

"Мать апостолов"

Год выхода: 2020

Режиссер: Заза Буадзе

В ролях: Богдан Бенюк, Наталья Половинка, Александр Пожарский, Станислав Щекин

Картина "Мать Апостолов" посвящена матерям наших защитников, ушедших бороться за свободу Украины еще в 2014 году. Фильм завоевал первые места во многих странах мира: Германии, Японии, Китая, Индии, Соединенных Штатов и Гонконге. По сюжету женщина София узнает, что самолет ее сына был сбит. Чтобы спасти сына, она вмешивается в жестокую борьбу с врагами. Женщина на своем пути даже не догадывается, на что способна. Она становится настоящей Матерью, которая может спасти даже пропащие души.

Международное признание:

в 2022 году драма грузинского кинорежиссера о войне в Украине стала лучшим фильмом на Paradise Film Festival в Венгрии и получила премию Golden Wheat Awards в Турции;

завоевала еще четыре награды на Rome Prisma Film Awards в Италии. В частности, ее отметили в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая музыка", "Лучшие костюмы" и "Лучший трейлер";

в августе "Мать Апостолов" получила главную награду Asia Film Art International Film Festival (AFAIFF) в Гонконге.

Заметьте. В общей сложности лента получила около 60 наград за 2021 – 2022 годы. Кроме Венгрии, Турции и Италии ее показали в США, Канаде, Испании и Германии.

"Мать апостолов": смотрите трейлер онлайн

Читайте также Самые популярные фильмы 2022 года, о которых говорил весь мир

"Мариуполис 2"

Год выхода: 2022

Режиссер: Мантас Кведоравичюс

В начале полномасштабного вторжения литовский режиссер Мантас Кведаравичюс вернулся в Мариуполь, где 6 лет назад снимал картину Мариуполис. В 2022 году его жизнь оказалась под угрозой, как и само производство фильма. В конце марта его в возрасте 45 лет убили россияне.

Возлюбленная режиссера, украинка Анна Белоброва, смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял. Вместе с Дуней Сычевой, монтажером первой части "Мариуполиса", она деликатно сложила вместе снятые кадры и сделала из этого фильм.

Международное признание:

ленту отметили наградой на Каннском фестивале;

"Мариуполис 2" стал лучшим документальным фильмом по версии Европейской киноакадемии.

"Мариуполис 2": смотрите трейлер онлайн

"Клондайк"

Год выхода: 2022

Режиссер: Марина Эр Горбач

В ролях: Оксана Черкашина, покойный Сергей Шадрин, Олег Щербина

Международное признание:

награда главного фестиваля независимого кино Sundance Film Festival в номинации "Лучшая режиссура" международной программы World Cinema Dramatic Competition;

премия за второе место зрительского рейтинга в категории игровых фильмов на 72-м Берлинском кинофестивале;

гран-при 48-го Международного кинофестиваля в Сиэтле, США и Heimat Europa Filmfestspiele в Германии;

награда Юношеского жюри на Film by the Sea в Нидерландах;

награды фестивалей в США, Косово и Грузии (Crested Butte Film Festival, PriFest – Prishtina International Film Festival, Batumi International Art-House Film Festival);

в Лос-Анджелесе главная героиня Оксана Черкашина получила Награду за выдающуюся актерскую игру;

пять наград в рамках Antakya Film Festivali (Турция);

в рамках 33-го кинофестиваля города Анкара команда ленты "Клондайк" победила в трех номинациях и получила награду в городе Салоники в Греции;

пять наград на Hamilton Film Festival (Канада);

награда за лучший полнометражный фильм в Ирландии;

кроме этого, лента получила награды в Таиланде, Грузии, США и Ираке.

Сегодня, 21 декабря, мы узнаем, представит ли фильм "Клондайк" нашу страну на Оскаре-2023.

Интересно "Хватает за глотку": как украинцы оценили "Клондайк", претендента на Оскар-2023 от Украины

"Клондайк": смотрите трейлер онлайн

"Дом из заноз"

Год выхода: 2022

Режиссер: датчанин Симон Леренг Вильмонт

"Дом из заноз" рассказывает о том, как вблизи линии фронта на востоке Украины небольшая группа волевых социальных работников и работниц без устали работает в одном особом детдоме, создавая столь необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и его семьи.

Международное признание:

получил главную награду одного из крупнейших в мире фестивалей документального кино о правах человека Jeden svet/One World в Праге, Чехия;

получил награду Dragon Award Best Nordic Documentary в документальном конкурсе 45-го кинофестиваля Göteborg Film Festival в Швеции:

стал лучшей режиссерской работой в международной конкурсной программе документальных фильмов World Cinema Documentary Competition главного фестиваля независимого кино Sundance Film Festival (США);

выиграл в категории лучший документальный фильм на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival и получил премию FIPRESCI Award. Таким образом, лента сразу попадает в шорт-лист Оскара-2023!

"Дом из заноз": смотрите трейлер фильма

Вас может заинтересовать Netflix, HBO Max, Prime Video: лучшие фильмы на стримингах в 2022 году

"Носорог"

Год выхода: 2021

Режиссер: Олег Сенцов

В ролях: Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев, Алина Зевакова

"Носорог" основан на реальных событиях и правдиво показывает жестокие 90-е. В центре сюжета история парня, попадающего в криминальный мир. Однако автор фильма утверждает, что она не о бандитах, а об "истории Украины". Мировая премьера фильма "Носорог" состоялась 10 сентября 2021 года на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты".

Международное признание: В 2022 году фильм получил награду в номинации "Самый лучший фильм" в Лагуве (Польша).

Режиссер не присутствовал на торжественной церемонии вручения, потому что защищает Украину в рядах ВСУ. Несмотря на все, ему удалось записать видеообращение к фестивальной публике. Сенцов поблагодарил за поддержку поляков: "С такими друзьями мы обязательно победим".

Я был очень рад узнать, что наш фильм "Носорог" победил на фестивале в Лагуве... Я там был со своим первым фильмом "Гамер", который получил специальный приз, но сейчас "Носорог" получил главную награду и для меня это очень приятно, потому что на этом проекте работало много людей из Польши,

– отметил Олег.

"Носорог": смотрите трейлер фильма

Другие фильмы, получившие награды в 2022 году: