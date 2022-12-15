Среди самых популярных фильмов, вышедших на стриминговых сервисах в 2022 году – "Всё везде и сразу", "Бэтмен", "Варяг", "Топ Ган: Мэверик" и т.д. Надеемся, что грядущий киногод будет таким же богатым разнообразными интересными блокбастерами.

Примите во внимание Самые популярные фильмы 2022 года, о которых говорил весь мир

Лучшие фильмы на стримингах в 2022 году

Всё везде и сразу

Где смотреть: Hulu

Этот фильм года рассказывает об очень странном путешествии по мультивселенной, хоть это и не Marvel. Это интересная лента с малазийской актрисой Мишель Ео в главной роли. По сюжету, женщина в роли владелицы прачечной втягивается в безумное приключение и попадает в параллельную реальность. Оказывается, что существует бесконечное количество измерений и в каждом женщина представляет собой разного человека. Героиня путешествует по мирам, получает новые знания и навыки.

"Всё везде и сразу": смотрите трейлер онлайн

RRR

Где смотреть: Netflix

В картине изображены события 1920-х годов, когда двое революционеров Аллури Сита Рама Раджу и Комаран Бхим начинают борьбу за свою страну. Интересно, что часть съемок этого индийского фильма происходила в Киеве, возле Мариинского дворца.

RRR: смотрите трейлер онлайн

Тор: Любовь и гром

Где смотреть: Disney+

Супергеройская лента "Тор: Любовь и гром" вошла в 4 фазы киновселенной Marvel. Все события происходят после решающего сражения с Таносом. В одном комментарии режиссер Джеймс Ганн признался, что сюжет "Тор: Любовь и гром" сохранил самую драматичную часть комиксов о супергерое. Речь шла об онкоболезни Джейн, которая заставит Тора делать все, чтобы спасти девушке жизнь.

"Тор: Любовь и гром": смотрите трейлер онлайн

Бэтмен

Где смотреть: HBO Max

Лента рассказывает о ранних годах Бэтмена, его борьбе с коррупцией и преступностью в Готеме. В ходе расследования он сталкивается с серийным убийцей Загадчиком (Пол Дано). Режиссером и сценаристом фильма выступил Мэтт Ривз.

"Бэтмен": смотрите трейлер онлайн

Варяг

Где смотреть: Amazon Prime Video

События в фильме происходят в Исландии, в живописных скандинавских пейзажах, и рассказывает о молодом принце, наследнике престола, который стремится мести за смерть своего отца.

"Варяг": смотрите трейлер

Топ Ган: Мэверик

Где смотреть: Paramount Plus

Действие фильма "Топ Ган: Мэверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника. В 2022 году "Топ Ган: Мэверик" пересек отметку в миллиард долларов в мировом прокате (без показа в России и Китае) всего за месяц времени.

"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер

Варвар

Где смотреть: Hulu, HBO Max

Фильм ужасов 2022 года от режиссера Зака Крэггера по собственному сценарию. Молодая женщина по сюжету приезжает в город на собеседование и поселяется в забронировавшем отеле. Однако в номере уже остановился незнакомый мужчина. Несмотря на здравый смысл, она все равно решает остаться на ночь.

"Варвар": смотрите трейлер

Ноу

Где смотреть: Peacock

Этот триллер от режиссера Джордана Пила рассказывает о семье владельцев ранчо, предоставляющих лошадей для голливудских постановок. Когда с неба начинают падать вещи и люди исчезают без вести, О. Джей (Дениел Калуя) и его сестра Эм (Кеке Палмер) начинают расследовать это дело и хотят узнать, кто за этим стоит.

"Ноу": смотрите трейлер