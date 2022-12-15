Серед найпопулярніших фільмів, які вийшли на стрімінгових сервісах у 2022 році – "Все завжди і водночас", "Бетмен", "Варяг", "Топ Ґан: Меверік" тощо. Маємо надію, що прийдешній кінорік буде таким же багатим на різноманітні цікаві блокбастери.

Візьміть до уваги Найпопулярніші фільми 2022 року, про які говорив увесь світ

Найкращі фільми на стрімінгах у 2022 році

Все завжди і водночас

Де дивитися: Hulu

Цей фільм року розповідає про дуже дивну подорож по мультивсесвіту, хоч це і не Marvel. Натомість це цікава стрічка з малайзійською актрисою Мішель Єо в головній ролі. За сюжетом, жінка в ролі власниці пральні втягується в шалену пригоду і потрапляє в паралельну реальність. Виявляється, що є нескінчена кількість вимірів і у кожному жінка являє собою різну людину. Героїня подорожує світами, отримує нові знання і навички.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн

RRR

Де дивитися: Netflix

У картині зображені події 1920-х років, коли двоє революціонерів Аллурі Сіта Рама Раджу та Комаран Бхім розпочинають боротьбу за свою країну. Цікаво, що частина зйомок цього індійського фільму відбувалася у Києві, біля Маріїнського палацу.

RRR: дивіться трейлер онлайн

Тор: Кохання та грім

Де дивитися: Disney+

Супергеройська стрічка "Тор: Кохання і грім" увійшла до 4 фази кіновсесвіту Marvel. Всі події відбуваються після вирішальної битви з Таносом. В одному коментарі режисер Джеймс Ганн зізнався, що сюжет "Тор: Кохання і грім" зберіг найдраматичнішу частину коміксів про супергероя. Мова йшла про онкохворобу Джейн, яка змусить Тора робити все, аби врятувати дівчині життя.

"Тор: Кохання та грім": дивіться трейлер онлайн

Бетмен

Де дивитися: HBO Max

Стрічка розповідає про ранні роки Бетмена, його боротьбу з корупцією та злочинністю в Готемі. Під час розслідування стикається із серійним убивцею Загадником (Пол Дано). Режисером та сценаристом фільму виступив Метт Рівз.

"Бетмен": дивіться трейлер онлайн

Варяг

Де дивитися: Amazon Prime Video

Події у фільмі відбуваються в Ісландії, у мальовничих скандинавських пейзажах, і розповідає про молодого принца, спадкоємця престолу, який прагне помсти за смерть свого батька.

"Варяг": дивіться трейлер

Топ Ґан: Меверік

Де дивитися: Paramount Plus

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка. У 2022 році "Топ Ґан: Меверік" перетнув позначку у мільярд доларів у світовому прокаті (без показу в Росії та Китаї) лише за місяць часу.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер

Варвар

Де дивитися: Hulu, HBO Max

Фільм жахів 2022 року від режисера Зака Креггера за власним сценарієм. Молода жінка за сюжетом приїжджає до міста на співбесіду і поселяється в готелі, який забронювала. Однак, у номері уже зупинився незнайомий чоловік. Попри здоровий глузд, вона все одно вирішує залишитися на ніч.

"Варвар": дивіться трейлер

Ноу

Де дивитися: Peacock

Цей трилер від режисера Джордана Піла розповідає про сім'ю власників ранчо, які надають коней для голлівудських постановок. Коли з неба починають падати речі й люди зникають безвісти, О. Джей (Деніел Калуя) та його сестра Ем (Кеке Палмер) починають розслідувати цю справу і хочуть дізнатися, хто за цим стоїть.

"Ноу": дивіться трейлер