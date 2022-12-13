Індійський бойовик режисера Кодурі Шрісайла Шрі Раджамулі фільмували влітку 2021 року. У сцені біля Маріїнського палацу взяли участь 300 акторів, оркестр та понад 50 танцівників. Зйомки у Києві тривали 16 днів.

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Номінанта на Золотий глобус 2023 RRR знімали у Києві

Прем’єра стрічки в Індії відбулася у 2021 році. RRR став найдорожчим фільмом в історії індійського кінематографа. Його бюджет складає 72 мільйони доларів.

Організацією знімального процесу у Києві займалася українська кінокомпанія 435 FILMS. Хореографинею-постановницею на майданчику стала українка Олена Шоптенко, а другим хореографом став Макс Леонов. Українську локацію можна побачити на 52-й хвилині фільму.

RRR / Скриншоти з фільму

У картині зображені події 1920-х років, коли двоє революціонерів Аллурі Сіта Рама Раджу та Комаран Бхім розпочинають боротьбу за свою країну.

RRR: дивіться трейлер картини онлайн