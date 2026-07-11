Поклонники в шоке: Ариана Гранде неожиданно покинула 13-й сезон "Американской истории ужасов"

Поклонники культового хоррора "Американская история ужасов" уже считают дни до возвращения любимого сериала. Однако свежие новости со съемочной площадки разочаровали поклонников одной из самых известных современных королев поп-музыки.

Ариана Гранде, чье участие в съемках сериала громко анонсировали прошлой осенью, вышла из актерского состава тринадцатого сезона. Подробнее об этом – на официальной странице сериала в инстаграме.

Почему Ариана Гранде покинула "Американскую историю ужасов"

Певица отказалась от своей роли из-за отсутствия времени на съемки. Создатели проекта внезапно изменили рабочий график, поэтому новые даты полностью совпали с масштабным мировым турне звезды Eternal Sunshine Tour. Ариана так и не успела сняться ни в одной сцене, а ее отсутствие первыми заметили внимательные папарацци, которые не увидели артистку во время масштабных уличных съемок в Нью-Йорке.

Несмотря на изменения в актерском составе, официальная премьера тринадцатого сезона состоится по плану – уже 24 сентября. Хотя авторы традиционно держат детали сюжета в строжайшей тайне, в сеть все же просочились первые подробности. Новые серии станут прямым продолжением легендарного третьего сезона "Шабаш". Для этого команда полностью воссоздала знаменитую школу для ведьм – Академию Робишо, а Сара Полсон вновь вернется к роли Верховной ведьмы Корделии Гуд.

Помимо клана ведьм, новые эпизоды удивят зрителей появлением других культовых персонажей из прошлого. В частности, на экраны вернутся Джессика Лэнг, Эван Питерс, Эмма Робертс, Анджела Бассетт и Кэти Бейтс.

Также съемочная группа подтвердила появление жуткого клоуна Твисти, который стал звездой четвертого сезона "Американская история ужасов: Шоу уродов".

А для любителей страшных фильмов есть хорошая новость – хоррор 20-летней давности внезапно ворвался в топ Netflix.