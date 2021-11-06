Ариана Гранде покорит широкие экраны: в какой ленте примет участие американская поп-звезда

Известная американская певица Ариана Гранде сыграет добрую ведьму в экранизации бродвейского мюзикла "Злая". Кто ей составит компанию на съемочной площадке, узнавайте на Кино 24.

Экранизация бродвейского мюзикла "Злая" (Wicked) станет приквелом к фильму "Волшебник из страны Оз". За работу над картиной взялась кинокомпания Universal Pictures, но имя режиссера студия пока не раскрывает.

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В своем инстаграме Ариана Гранде опубликовала скриншоты видеозвонка с певицей Синтией Эриво, которая также примет участие в предстоящей ленте. Певица также сфотографировала букет цветов, которые, вероятно, ей подарила Синтия Эриво. На фото с розовыми розами была записка с текстом: "Розовый идет Зеленому". Поздравляю мисс А., эта роль была сделана специально для Вас. Не могу дождаться, чтобы разделить с вами это музыкальное путешествие. С любовью, Синтия".

Что известно о предстоящем мюзикле "Злая"

Сюжет мюзикла основан на известной сказке американского писателя Грегори Магуайера "Злая: Жизнь и приключения Злой ведьмы Запада". Сюжет будущей ленты связан с книгой "Волшебник из страны Оз". Мюзикл расскажет про двух ведьм – Эльфаб и Галинда. Первая станет злой ведьмой Запада (ее сыграет Синтия Эриво), а вторая – доброй ведьмой (Ариана Гранде).



Синтия Эриво / Фото из инстаграма Арианы Гранде



Цветы для Арианы Гранде / Фото из инстаграма Арианы Гранде



Ариана Гранде / Фото из инстаграма Арианы Гранде

Сценаристом экранизации станет Стивен Шварц.