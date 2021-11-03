Сюжет фильма расскажет о судьбе физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, руководителя Манхэттенского проекта, благодаря которому во время Второй мировой войны разработали атомную бомбу. Вспомним, что в фильме также сыграют Киллиан Мерфи и Эмили Блант.

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Сценарий фильма будет основан на книге Кая Берда и Мартина Дж.Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", которая получила Пулитцеровскую премию. Съемки картины начнутся в начале 2022 года. В новом проекте Кристофер Нолан выступит режиссером и сценаристом.

Релиз фильма "Оппенгеймер" запланирован на 21 июля 2023 года. Стоит добавить, что Нолан получил от кинокомпании Universal специальные прокатные условия, согласно которым его фильму будет предоставлено от 90 до 120 дней проката в кинотеатрах. То есть это не только самое большое "окно проката" за времена пандемии, но и больше, чем было в допандемийное время.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Стоит отметить, что последним фильмом Кристофера Нолана стал фантастический экшн-триллер "Довод". Лента вышла на больших экранах в августе 2020 года и стала первым блокбастером, который был показан в кинотеатрах после того, как пандемия уже началась. Картина стала на четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2020 года.