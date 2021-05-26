Обладатель премии Оскар Мэтт Дэймон в остросюжетном триллере! Преодолев тысячи километров, несмотря ни на что, он должен вытащить дочь из французской тюрьмы. Он – ее последняя надежда на спасение, но вместе с тем и тот, кому она доверяет меньше всего.

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Режиссером фильма стал Том Маккарти ("В центре внимания", сериал "13 причин почему"). А сценарий написали Томас Бидеген, Ноэ Дебре, Маркус Хинчи.

"Стилуотер" 2021: смотрите трейлер онлайн

Главные роли фильма "Стилуотер"