Володар премії Оскар Метт Деймон у гостросюжетному трилері! Подолавши тисячі кілометрів, незважаючи ні на що, він має витягнути доньку з французької в’язниці. Він – її остання надія на порятунок, але разом з тим і той, кому вона довіряє найменше.
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Режисером фільму став Том Маккарті ("У центрі уваги", серіал "13 причин чому"). А сценарій написали Томас Бідеген, Ное Дебре, Маркус Хінчі.
"Стілвотер" 2021: дивіться трейлер онлайн
Головні ролі фільму "Стілвотер"
- Метт Деймон ("Марсіянин", "Відступники");
- Ебіґейл Бресслін ("Зомбіленд: Подвійний постріл", серіал "Королеви крику").