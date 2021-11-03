Сюжет фільму розповість про долю фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, керівника Манхеттенського проєкту, завдяки якому під час Другої світової війни розробили атомну бомбу. Згадаємо, що у фільмі також зіграють Кілліан Мерфі та Емілі Блант.

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Сценарій фільму буде заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж.Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Дж.Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію. Зйомки картини розпочнуться на початку 2022 року. У новому проєкті Крістофер Нолан виступить режисером та сценаристом.

Реліз фільму "Оппенгеймер" заплановано на 21 липня 2023 року. Варто додати, що Нолан отримав від кінокомпанії Universal спеціальні прокатні умови, згідно з якими його фільму буде надано від 90 до 120 днів прокату в кінотеатрах. Тобто це не тільки найбільше "вікно прокату" за часи пандемії, а й більше, ніж було допандемійний час.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Варто зазначити, що останнім фільмом Крістофера Нолана став фантастичний екшн-трилер "Тенет". Стрічка вийшла на великих екранах у серпні 2020 року і стала першим блокбастером, який було показано у кінотеатрах після того, як пандемія вже почалась. Картина стала на четвертий рядок у рейтингу найкасовіших картин 2020 року.