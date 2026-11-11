Снималась в оргии с голливудской легендой: Ариана Гранде удивила неожиданным признанием

Голливудские знакомства бывают разными: кто-то встречается на красных дорожках, кто-то – за бокалом шампанского, а Ариана Гранде впервые поработала с Беном Стиллером на съемках сцены оргии.

Как сообщает People, 33-летняя певица и актриса вспомнила о своем необычном знакомстве с Беном Стиллером во время шоу Джимми Фэллона.

Оказалось, что впервые они работали вместе еще в 2016 году на съемках комедии "Образцовый самец 2". Стиллер был режиссером фильма, а Гранде появилась в эпизоде вместе со Сьюзан Серендон, Оуэном Уилсоном и целой компанией эксцентричных персонажей.

"Я познакомилась с Беном при совершенно других обстоятельствах. Он режиссировал сцену оргии с моим участием, со Сьюзан Серендон и бегемотом", – рассказала певица.

По словам Гранде, после такого знакомства они сразу почувствовали себя комфортно друг с другом.

От оргии до знакомства с родителями

Теперь Гранде и Стиллер снова встретились на съемочной площадке – на этот раз в комедии "Focker-In-Law", продолжении культовой франшизы "Знакомство с родителями".

Ариана сыграла Оливию, девушку сына Грега Фокера, которую тот собирается позвать замуж. Конечно, без знакомства с грозным Джеком Бернсом в исполнении Роберта Де Ниро не обойдется.



"Знакомство с родителями 3": смотреть трейлер

Кстати, с Робертом Де Ниро Гранде впервые встретилась еще в 2015 году за кулисами шоу Джимми Фэллона, где попросила легендарного актера сделать совместное селфи. Спустя 11 лет они уже снимаются в одном фильме.

Напомним, премьера комедии "Знакомство с родителями 3" запланирована на 25 ноября 2026 года.



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