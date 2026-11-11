Знімалася в оргії з голлівудською легендою: Аріана Гранде здивувала несподіваним зізнанням

Як повідомляє People, 33-річна співачка та акторка згадала своє незвичайне знайомство з Беном Стіллером під час шоу Джиммі Феллона.

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Виявилося, що вперше вони працювали разом ще у 2016 році на зйомках комедії "Зразковий самець 2". Стіллер був режисером стрічки, а Гранде з'явилася в епізоді разом зі Сьюзен Серендон, Оуеном Вілсоном та цілою компанією ексцентричних персонажів.

Я познайомилася з Беном за зовсім інших обставин. Він режисував сцену оргії за моєї участі, зі Сьюзен Серендон і бегемотом, – розповіла співачка.

За словами Гранде, після такого знайомства вони одразу почувалися комфортно одне з одним.

Від оргії до знайомства з батьками

Тепер Гранде та Стіллер знову зустрілися на знімальному майданчику – цього разу у комедії Focker-In-Law, продовженні культової франшизи "Знайомство з батьками".

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Аріана зіграла Олівію, дівчину сина Грега Факера, яку той збирається покликати заміж. Звісно, без знайомства з грізним Джеком Бернсом у виконанні Роберта Де Ніро не обійдеться.



"Знайомство з батьками 3": дивитись трейлер

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До речі, з Робертом Де Ніро Гранде вперше зустрілася ще у 2015 році за лаштунками шоу Джиммі Феллона, де попросила легендарного актора зробити спільне селфі. Через 11 років вони вже грають в одному фільмі.

Нагадаємо, прем'єра комедії "Знайомство з батьками 3" запланована на 25 листопада 2026 року.



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