Похоже, некоторым российским актерам стало тесно на съемочных площадках, поэтому они решили попробовать себя в роли кремлевских пропагандистов. К таким относится и Аристарх Венес, который вместо развития кинокарьеры активно взялся оправдывать российскую агрессию против Украины.

26 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о включении российского актера в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Почему Аристарха Венеса признали угрозой национальной безопасности Украины

По результатам мониторинга СМИ и социальных сетей регулятор установил, что деятельность российского актера направлена на оправдание вооруженной агрессии России и оккупации украинских территорий.

В частности, Венес исполнил одну из главных ролей в пропагандистском мини-сериале "20/22", который вышел в феврале 2024 года. Съемки проекта проходили на территории временно оккупированного Мариуполя.

Актер не только снялся в пропагандистском сериале, но и активно продвигал его нарративы в публичном пространстве.

Аристарх Венес / Фото из открытых источников



Кроме того, Венес неоднократно незаконно посещал временно оккупированные украинские территории, где принимал участие в культурно-пропагандистских мероприятиях государства-агрессора.

В своих интервью россиянин открыто поддерживал незаконную аннексию украинских территорий, фактически отрицая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поддерживает российских оккупантов

Как отметили в Нацсовете, Венес не ограничивается лишь пропагандистскими ролями и громкими заявлениями. Актер систематически помогает российским военным, принимающим непосредственное участие в войне против Украины, и вместе со своим окружением организует сбор помощи для них.

Также его деятельность направлена на распространение пророссийских нарративов среди молодежи на временно оккупированных территориях.

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