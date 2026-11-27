26 листопада Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення щодо внесення російського актора до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Чому Аристарха Венеса визнали загрозою національній безпеці України

За результатами моніторингу медіа та соціальних мереж регулятор встановив, що діяльність російського актора спрямована на виправдання збройної агресії Росії та окупації українських територій.

Зокрема, Венес виконав одну з головних ролей у пропагандистському мінісеріалі "20/22", який вийшов у лютому 2024 року. Зйомки проєкту відбувалися на території тимчасово окупованого Маріуполя.

Актор не лише знявся у пропагандистському серіалі, а й активно просував його наративи у публічному просторі.

Аристарх Венес / Фото з відкритих джерел



Крім того, Венес неодноразово незаконно відвідував тимчасово окуповані українські території, де брав участь у культурно-пропагандистських заходах держави-агресорки.

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У своїх інтерв'ю росіянин відкрито підтримував незаконну анексію українських територій, фактично заперечуючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Підтримує російських окупантів

Як зазначили в Нацраді, Венес не обмежується лише пропагандистськими ролями та гучними заявами. Актор систематично допомагає російським військовим, які беруть безпосередню участь у війні проти України, та разом зі своїм оточенням організовує збори допомоги для них.

Також його діяльність спрямована на поширення проросійських наративів серед молоді на тимчасово окупованих територіях.

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