Сегодня отгремела главная кинопремия Голливуда – Оскар-2022. Кроме основных победителей, мы узнали, какой фильм признали лучшим по результатам зрительского голосования, проводимого в твитере.

"Армия мертвецов" Зака ​​Снайдера победила в зрительском голосовании Оскара-2022

Американская киноакадемия в этом году провела среди зрителей голосование за звание лучшего фильма. Им стал фильм-триллер режиссера Зака ​​Снайдера "Армия мертвецов"

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Интересно, что можно было голосовать даже за ленту, не получившей номинации. То есть это мог быть любой фильм, вышедший в 2021 году. Сообщения фанатов должен содержать обязательный хэштег #OscarsFanFavorite.

О чем рассказывает фильм: сюжет и трейлер

В основе истории – команда наемных грабителей, рискующих и отправляющихся в Лас-Вегас во время нашествия зомби. Они считают, что это идеальное время для ограбления казино.

Премьера фильма состоялась на стриминговом сервисе Netflix 21 мая 2021 года.

Фильм "Армия бойцов": смотреть трейлер