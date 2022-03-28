Как сообщает 24 канал, в номинации "Лучший фильм года" было представлено 10 лент. За главную награду Оскара-2022 поборолись: "Белфаст", "CODA: В ритме сердца", "Не смотрите вверх", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Король Ричард", " Аллея кошмаров ", " Лакричная пицца ", "Власть пса" и "Вестсайдская история".

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Фильм "CODA: В ритме сердца" победил на Оскаре-2022

Такие результаты стали неожиданными для киноманов, ведь фильм "CODA: В ритме сердца" не лидировал в рейтингах букмекеров.



"CODA: В ритме сердца" – лучший фильм года / Фото Variety

"CODA: В ритме сердца": что известно о картине

Это американский художественный фильм режиссера Сиан Хедер. Его премьера прошла на кинофестивале Санденс в 2021 году. Главную роль в нем сыграла Эмилия Джонс.

По сюжету, девушка Руби Росси живет в маленьком городке в Массачусетсе. Ее родители и брат – глухие, а она единственная, кто еще в семье слышит. В семье она играет роль сурдопереводчика, но сильно мечтает стать певицей.

Кроме этого Оскара, картина завоевала самые высокие награды Гильдии продюсеров и Гильдии киноактеров.

"CODA: В ритме сердца": смотрите трейлер

Напомним, фильм получил три номинации на Оскаре: "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая мужская роль второго плана".