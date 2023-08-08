"Меня били линейкой": Арнольд Шварценеггер впервые признался, что болеет неизлечимой болезнью

Американский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что страдает неизлечимой болезнью, что мешает ему хорошо читать, несмотря на нормальный интеллект. В школе его часто избивали линейкой из-за этого.

Актеру поставили диагноз дислексия. Это болезнь, характеризующаяся проблемами с чтением при отсутствии нарушений слуха и зрения.

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Арнольд Шварценеггер страдает дислексией

Эксгубернатор Калифорнии поделился своим опытом жизни с неврологическим расстройством. "Я только закончил записывать свою аудиокнигу Be Useful. Она выходит 10 октября. Я мог бы рассказать вам, как здорово было сесть и записать свои собственные слова, но правда в том, что я этого очень боялся".

Вот мой секрет: я ужасно читаю. В 1950-х годах в Австрии о неспособности к учебе не говорили, поэтому большинство времени, когда меня просили читать вслух в классе, это было просто катастрофой, и меня били линейкой. Но теперь я знаю, что имею дислексию,

– признался Арнольд.

Люди с дислексией часто испытывают трудности с цифрами, с письмом, а также синдром нарушения активности и внимания и нарушения развития речи. Дислексия имеет существенный генетический компонент.

Когда Шварценеггер готовится к фильму, ему приходится по несколько раз перечитывать сценарий, пока не выучит наизусть каждую строчку. "Мне нужно время и повторение, чтобы обдумать слова, – написал он. – Мне сказали, что авторы готовят свои книги за 2 – 3 дня в студии. Я попросил записывающее оборудование домой и сказал, что буду делать по 20 – 30 страниц в день". Таким образом, я мог дважды в день подключаться к режиссеру и продюсеру для более коротких сессий, а между ними я мог практиковаться без перерыва".

Арнольд Шварценеггер имеет расстройства чтения / Фото из фейсбука актера

Мировые знаменитости, живущие с неизлечимыми болезнями