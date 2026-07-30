По случаю дня рождения актера 24 Канал подготовил подборку его лучших и самых знаковых фильмов, которые стоит пересмотреть или открыть для себя заново.

"Терминатор" (1984)

Именно эта картина сделала Шварценеггера звездой мирового масштаба: в ней он сыграл роль безжалостного киборга-убийцы Т-800. Робота отправляют из 2029 года в Лос-Анджелес 1984-го, чтобы ликвидировать молодую девушку Сару Коннор. Гибель героини должна предотвратить рождение будущего лидера человеческого сопротивления, поэтому на ее защиту встает солдат из будущего Кайл Риз. Арнольд создал одного из самых могущественных и страшных злодеев в истории кинематографа, чьи фразы мгновенно стали культовыми.

"Терминатор": смотрите трейлер фильма онлайн

"Хищник" (1987)

В этом классическом фантастическом боевике Арнольд сыграл майора Алана "Голландца" Шефера, командира элитного отряда спецназа. Его команду отправляют в густые джунгли Центральной Америки для выполнения опасной спасательной миссии. Однако вместо обычного врага бойцы сталкиваются с инопланетным существом, которое начинает на них охотиться. "Голландцу" приходится задействовать все свои навыки выживания, чтобы вступить в смертельную схватку с монстром один на один.

"Хищник": смотрите трейлер фильма онлайн

"Вспомнить все" (1990)

События фильма разворачиваются в будущем, где актер играет роль обычного строителя Дугласа Квейда, которого преследуют навязчивые сны о Марсе. В поисках новых впечатлений он обращается в компанию, занимающуюся имплантацией искусственных воспоминаний, но во время процедуры что-то идет не так. Квейд внезапно узнает, что его нынешняя жизнь – всего лишь подделка, а сам он – секретный агент со стертой памятью. Герой отправляется на Красную планету, чтобы понять, кем он является на самом деле.

"Вспомнить все": смотрите трейлер фильма онлайн

"Терминатор 2: Судный день" (1991)

Шварценеггер возвращается в своей самой известной роли киборга Т-800, которого отправляют в прошлое для защиты юного Джона Коннора. Вместе с матерью мальчика, Сарой, они вынуждены противостоять гораздо более совершенной и смертоносной модели робота из жидкого металла Т-1000. Этот фильм стал абсолютным шедевром жанра научной фантастики и установил новые стандарты спецэффектов в кино.

"Терминатор 2: Судный день": смотрите трейлер фильма онлайн

"Правдивая ложь" (1994)

В этой динамичной экшн-комедии Шварценеггер воплотил образ Гарри Таскера – высококлассного секретного агента. Для своей семьи и окружения он годами притворяется скучным продавцом компьютеров, пока его жена не начинает искать новые эмоции вне брака. Пытаясь спасти брак, Гарри случайно втягивает любимую в настоящую шпионскую операцию против опасных террористов.

"Правдивая ложь": смотрите трейлер фильма онлайн

Среди других ярких фильмов с участием актера:

"Конан-варвар" (1982)

"Командо" (1985)

"Бегущий человек" (1987)

"Близнецы" (1988)

"Детсадовский полицейский" (1990)

"Последний киногерой" (1993)

"Стиратель" (1996)

"Подарок на Рождество" (1996)

"План побега" (2013).

На днях Арнольд Шварценеггер рассказал, что помогает ему чувствовать себя молодым.