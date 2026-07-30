З нагоди свята актора 24 Канал зібрав добірку його найкращих і найзнаковіших фільмів, які варто переглянути або відкрити для себе наново.

"Термінатор" (1984)

Саме ця стрічка зробила Шварценеггера зіркою світового масштабу, де він зіграв роль безжального кіборга-вбивці Т-800. Робота відправляють з 2029 року в Лос-Анджелес 1984-го, щоб ліквідувати молоду дівчину Сару Коннор. Загибель героїні має відвернути народження майбутнього лідера людського опору, тому на її захист стає солдат із майбутнього Кайл Риз. Арнольд створив одного з найпотужніших та найстрашніших лиходіїв в історії кінематографа, чиї фрази миттєво стали культовими.

"Термінатор": дивіться трейлер фільму онлайн

"Хижак" (1987)

У цьому класичному фантастичному бойовику Арнольд зіграв майора Алана "Голландця" Шефера, керівника елітного загону спецпризначенців. Його команду відправляють у густі джунглі Центральної Америки для виконання небезпечної рятувальної місії. Однак, замість звичайного ворога, бійці зіштовхуються з інопланетною істотою, яка починає на них полювати. "Голландцю" доводиться використати всі свої навички виживання, щоб вступити у смертельний двобій з монстром віч-на-віч.

"Хижак": дивіться трейлер фільму онлайн

"Згадати все" (1990)

Події стрічки розгортаються у майбутньому, де актор виконує роль звичайного будівельника Дугласа Квейда, якого переслідують нав'язливі сни про Марс. У пошуках нових вражень він звертається до компанії, що імплантує штучні спогади, але під час процедури щось іде не так. Квейд раптово дізнається, що його поточне життя – лише фальшивка, а сам він є секретним агентом із прихованою пам'яттю. Герой вирушає на Червону планету, щоб зрозуміти, ким він є насправді.

"Згадати все": дивіться трейлер фільму онлайн

"Термінатор 2: Судний день" (1991)

Шварценеггер повертається у своїй найвідомішій ролі кіборга Т-800, якого відправляють у минуле для захисту юного Джона Коннора. Разом із матір'ю хлопчика, Сарою, вони змушені протистояти куди досконалішій та смертоноснішій моделі робота з рідкого металу Т-1000. Ця стрічка стала абсолютним шедевром жанру наукової фантастики та встановила нові стандарти спецефектів у кіно.

"Термінатор 2: Судний день": дивіться трейлер фільму онлайн

"Правдива брехня" (1994)

У цій динамічній екшн-комедії Шварценеггер втілив образ Гаррі Таскера – висококласного таємного агента. Для власної родини та оточення він роками прикидається нудним продавцем комп'ютерів, поки його дружина не починає шукати нових емоцій поза шлюбом. Намагаючись врятувати шлюб, Гаррі випадково втягує кохану у справжню шпигунську операцію проти небезпечних терористів.

"Правдива брехня": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших яскравих фільмів за участю актора:

"Конан-варвар" (1982)

"Командо" (1985)

"Людина, що біжить" (1987)

"Близнюки" (1988)

"Дитсадковий поліцейський" (1990)

"Останній кіногерой" (1993)

"Стирач" (1996)

"Подарунок на Різдво" (1996)

"План втечі" (2013).

Днями Арнольд Шварценеггер розкрив, що допомагає йому почуватися молодим.